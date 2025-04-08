基隆必看！日本超夯「小樹人藝術展」　免費導覽場次公開

▲自然與城市的詩意對話！平子雄一《超越理想的風景》基隆開展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化觀光局今（8日）於基隆美術館盛大推出《超越理想的風景——平子雄一個展》，邀請日本知名藝術家平子雄一舉辦其在台灣美術館的首場大型個展。展覽以基隆獨特的山海地貌及城市意象為靈感，透過沉浸式展場設計，結合大型立體裝置、雕塑與繪畫，呈現自然與城市交織的詩意風景，展期自即日起至6月29日止。

副市長邱佩琳出席開幕活動時表示，平子雄一的作品色彩大膽卻和諧，以細膩的藝術語彙將基隆的群山與港灣融入其代表性的「小樹人」創作角色，營造出如童話般的自然秘境，傳遞自由與純粹的情感。她期待市民能透過展覽獲得療癒與靈感，並肯定文化觀光局的策展用心，為基隆藝術景觀增添豐富色彩。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

市長謝國樑指出，平子雄一的作品展現城市與自然交會的奇幻想像。他強調市府持續透過藝術文化展演推動城市再生，致力將基隆打造為藝術能量與國際文化交流的重要平台，讓更多人看見基隆深厚的人文底蘊與藝術潛力。

藝術家平子雄一出生於日本岡山，作品獲多家國際藝術機構收藏，創作常以「萬物有靈」觀點探討人與自然的共生關係。本次展覽入口以亮黃色布景象徵陽光與生命力，展場內運用藍色紗網與環山設計呼應基隆山海環境，呈現人與自然互動的永恆命題。

展覽開幕日由藝術家親自導覽，後續將於5月3日、17日及6月21日舉辦3場專家導覽活動，深入解析創作理念。主辦單位邀請民眾踴躍參與，共同體驗藝術家構築的超現實奇幻風景。