守護聽力健康！科林助聽器捐贈百萬設備　助基隆弱勢聽損者

▲百萬助聽器捐基隆！弱勢聽損者免費申請，改善生活品質。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（8日）舉行助聽器捐贈儀式，由社會處處長楊玉欣代表市民接受科林助聽器捐贈市值100萬元的數位助聽器。這項捐贈是科林「聽力巡航、守護失智」公益計畫首度延伸至六都以外地區，首站選定基隆市。捐贈的助聽器將透過基隆市輔具資源中心進行聽力評估，並轉介至科林門市領取，協助聽損者改善聽力問題，減少社交隔閡與認知退化風險，同時預防失智症發生，讓弱勢族群重獲聆聽的幸福。

科林助聽器蔡鋕鑫經理表示，該公司自2024年起推動「聽力巡航、守護失智」計畫，與六都政府及醫療團隊合作，提供助聽器捐贈與聽力篩檢服務。今年首度擴大至六都以外，基隆市成為首批受惠縣市，期望透過此計畫幫助聽損者改善生活品質，預防因聽力衰退導致的認知功能下降。

基隆市政府社會處說明，本次捐贈將由輔具資源中心（電話：02-2469-6966）協助媒合需求，申請期間自2025年3月1日至2026年2月28日止。適用對象為18歲以上，聽損程度40-90分貝且具低收或中低收入戶身分之本市身心障礙者。

基隆市聽覺障礙者約占身心障礙人口10%，市府近年積極推動多項友善措施：包括輔導80間商家打造聽覺友善環境、開辦全國首個聽障照顧服務員培訓班（共16人結訓），以及與聾啞福利協進會合作推出「聽語障行車友善貼紙」。未來將持續推動多元服務，保障聽障者平等參與社會的權益。