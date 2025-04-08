基隆消防局強化救災效能　雙梯次專業訓練提升應變能力

▲從理論到實作！基隆消防局辦專業講習，精進安全駕駛與團隊溝通。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升消防人員救災效能與安全應變能力，基隆市消防局於4月7日至8日、14日至15日分兩梯次舉辦「114年上半年專業講習訓練」，全體內外勤人員均參與培訓。首日課程涵蓋理論與實務，邀請多位專家進行專題講授。

首日訓練邀請基隆市警察局楊弘亮組長講授「救災救護車輛安全駕駛」，並由諮商心理師黃瀞瑤分享「消防人員關鍵溝通技巧」。消防局各單位主管也分別就專業領域進行授課，包括行政科長余宗庭講解「消防三權」、搶救科長蘇元鏞介紹「救災安全管制APP訓練」，以及仁愛分隊長王博昇講授「危害須知與安全管制」。課程最後安排救災機器人操作示範，展現科技救災應用。

訓練結合EMT複訓課程，由楊博元小隊長設計「大量傷病患檢傷分類與實務操作」演練。參訓人員兩人一組，模擬超過15人傷亡的大型事故現場。演練採用國際標準檢傷分類，將傷患依危急程度分為紅、黃、綠、黑四區，並運用「thirty-two, you-can-do」口訣快速評估傷勢（呼吸超過30次、微血管回填超過2秒者列為優先處置）。

演練過程中，消防人員使用搬運墊、止血帶等裝備，並透過救護平板設備連結「大量傷病患救護管理系統」，掃描QR code檢傷卡完成電子救護紀錄，實現傷患資訊即時上傳與追蹤。此系統有效協助現場人員進行傷患分流，提升送醫效率。

消防局長游家懿強調，面對救災現場的高壓環境，必須透過持續訓練與科技應用，才能兼顧救災效率與人員安全。本次訓練結合最新技術與實務操作，有效強化消防人員應變能力，為市民安全提供更完善保障。

