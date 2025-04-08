快訊／美擬再對華加徵50%關稅　陸商務部：必將奉陪到底

▲美國擬對華再徵收50%關稅，陸商務部稍早強在表態，若美國一意孤行，中方必將奉陪到底。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

針對中國6日宣布對美國加徵34％關稅，美國總統川普昨7日在其社群平台發文反擊，指稱中國大陸若8日不撤銷34％新增關稅，美國將再加徵50％關稅。對此，中國商務部新聞發言人今（8）日也回擊，「如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」

發言人指出，「美方威脅進一步對華加徵50%關稅，中方對此堅決反對。如果美方升級關稅措施落地，中方將堅決採取反制措施維護自身權益。」

發言人表示，美方對華加徵所謂「對等關稅」毫無根據，是典型的單邊霸凌做法，中方已經採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉。

發言人也強調，「美方威脅升級對華關稅，是錯上加錯，再次暴露了美方的訛詐本質，中方對此絕不接受。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。」

發言人稱，中方重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。施壓和威脅不是同中方打交道的正確方式。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，停止對華經貿打壓，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

大陸各大官媒今8日也發出社評反擊美國，《環球時報》社評標題指出「關稅訛詐唬不住中國」，《人民日報》鐘聲則指出，「施壓和威脅絕不是同中方打交道的正確方式」，齊聲譴責美國加徵關稅違反WTO的核心規則，用高關稅欺凌最不發達國家，同時強調中國率先對美錯誤做法予以堅決反制，同時呼籲中國大門隨時敞開「誰來與我們合作都歡迎。」以此向世界各國呼籲齊心合作，抵抗美國濫施關稅的手段。

