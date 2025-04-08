國家隊出手！中國版平準基金橫空出世　央視：資金充足雄厚

▲中國國家隊今8日紛紛出手救市護盤，A股市場收盤上揚翻紅。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中國多家央企4月7日到今（8）日凌晨，4大央企「國家隊」中央匯金、中國誠通、中國國金、中國電科率先宣佈增持，其他央企跟進。《央視》今晚6點新聞指出，大陸「國家隊」紛紛宣佈增持，被媒體解讀為「中國版」平准基金橫空出世，資金充足且雄厚。自昨日收盤到今日收盤，A股市場共有超百家上市公司披露股份回購控股股東及高管增持相關公告，總金額高過上百億人民幣，一起提振市場信心。

中國4大央企「國家隊」中央匯金、中國誠通、中國國金、中國電科，於今8日開盤前相繼宣布增持中國固票資產，之後中央匯金公司、中國人民銀行、金融監管總局、招商局集團也相繼發聲，堅定看好資本市場發展前景，維護資本市場平穩運行。中國人民銀行新聞發言人就支持中央匯金公司穩定資本市場答記者問時表示，中國人民銀行堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。

截至8日收盤，上證綜指漲1.58%，報3145.55點；科創50指數漲1.72%，報940.09點；深證成指漲0.64%，報9424.68點；創業板指漲1.83%，報1840.31點。

▲中國國家隊中央匯金率先出手，被解讀為「中國版平準基金」橫空出世。（圖／翻攝 央視）

《央視》晚間6點新聞也指出，「關鍵時刻國家隊再次出手穩定，多家央企密集宣佈回購增持，向資本市場注入信心。」首先是4大央企4月7號到8號凌晨，中央匯金、中國誠通、中國國金、中國電科等央企相繼宣佈增持。

報導指出，中央匯金公司是維護資本市場穩定的重要戰略力量，發揮中國版平准基金的作用。中央匯金公司表示堅定看好資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值。「中央匯金此次增持ETF既是應對短期市場波動的應急舉措，更是對A股長期價值的戰略背書，人民銀行表示堅定支持。」

除了中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持。中國誠通宣佈投資增持ETF和中央企業股票，後續還將持續大額增持央國企股票和科技創新類股票。中國國新宣佈將以股票回購增持專項再貸款方式，增持中央企業股票，科技創新類股票及ETF等首批金額為800億元。中國電科表示增持回購旗下上市公司股票已完成超過20億元。招商局集團旗下招商蛇口等7家上市公司今日盤前集體發佈公告，計劃提速實施股份回購計劃，提升上市公司投資價值。

國家隊紛紛宣佈增持，中央匯金表示發揮著類平準基金作用，這也被媒體解讀為中國版平準基金橫空出世。《央視》特地解釋「平准基金」是通過逆著大盤指數方向操作，穩定股市非理性劇烈波動的資金，如果有大跌，平准基金可以接盤，當股市出現過熱，可以拋售平抑，國家拿出一大筆錢支持穩定資本市場。

《央視》指出，中央匯金多次在關鍵時刻表態力挺股市，堅定增持ETF，雖然叫類平準基金，但是實際上就是發揮了中國版平準基金的作用。

至於「國家隊」資金來源充足嗎？《央視》報導稱，「答案是資產實力雄厚，每年獲得穩定的現金分紅，可動用的自有資金規模較大，發展了這麼多年融資渠道，暢通高效。」

與此同時，中國人民銀行今日發佈公告稱，4月8日以固定利率數量招標方式開展1,674億元，7天期逆回購操作利率1.50%，維持不變。

▲國家隊出手後，中國A股市場共有超百家上市公司披露股份回購控股股東及高管增持相關公告。（圖／翻攝 央視）

另外，自昨日收盤到今日收盤，中國A股市場共有超百家上市公司披露股份回購控股股東及高管增持相關公告，包括中國石油、中國石化、美的集團、貴州茅台、國泰君安等多家龍頭上市公司，按照相關公告預計使用金額上限計算，約百餘億資金進行估股份增持，約300多億資金進行股份回購回購。

寧德時代公告，「公司擬使用不低於40億元且不超過80億元自有或自籌資金以集中競價交易方式回購公司部分普通股A股股份。」

海爾智家公告。「以集中競價交易方式首次回購A股股份61萬股，已支付的資金總額為1447.95萬元。同時公司董事高級管理人員自願增持公司股份，預計累計增持金額不低於2,085萬元，本次採用了回購A股和上市公司董事和高管增持上市公司股票的方式，彰顯管理層對未來發展的堅定信心。」

根據中國專家統計，本輪有一半以上的上市公司回購增持行動，使用了央行結構性貨幣政策工具，可以助力上市企業優化資本結構和提升長期價值。