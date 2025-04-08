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中國恐反制美農產品、好萊塢電影？　陸外交部：立場很清楚了

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部發言人林劍稱，不對網路上的言論做出評論。（圖／翻攝大陸外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸部分專家近日分析指出，中國為了反制美國關稅，未來恐將加徵美國農產品關稅、禁止好萊塢電影進口。中國外交部發言人林劍8日在舉行例行記者會上，對此回應，一般不對網路上的言論做出評論。

據《澎湃新聞》報導，彭博社記者向林劍提問，「我們注意到幾位有影響力的中國部落客發布了，相同的一系列措施，稱當局可以考慮採取這些措施，來反擊川普最新的關稅威脅，這些措施包括，對美國農產品和好萊塢電影設限，也列出了其他四項，請問這些措施，是中方正在考慮的實際回應嗎？」

▲中國電影院。（圖／CFP）

▲中國電影院。（圖／CFP）

林劍表示，「你應該也知道，我們一般不對網路的言論做評論，關於中方的立場，我想我已經講得很清楚了，我們將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當合法權益。」

微信公眾號「牛彈琴」先前披露，中國官方至少準備了「6大招」，來反制美國的關稅大棒，除了大幅加徵美國大豆、高粱等農產品關稅、禁止進口美國電影外，還有禁止進口美國禽肉、限制美國公司參與採購、調查美企在中國的知識產權獲益情況、暫停中美芬太尼合作。

不過，中國官方對於「牛彈琴」的言論，尚未做出正面回應。

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