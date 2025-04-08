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台中加盟展4／11登場　品牌赴美開店轉趨觀望！改搶內需市場

▲台中加盟展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中加盟展將在4月11日登場，這次遇上美國關稅衝擊，主辦單位透露，品牌赴美拓展轉趨觀望，這次鎖定內需市場、一人創業為主。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2025台灣連鎖加盟創業大展台中展，將於4月11日至14日於台中國際展覽館盛大登場。主辦單位表示，近來遇上美國高關稅政策衝擊全球市場，不少台灣品牌對於赴美展店轉趨觀望，展覽也改鎖定創業風險低、內需且小資市場為主，以及單身經濟、智慧創業與夜市微型創業等趨勢。

台灣連鎖加盟促進協會透露，這次展覽共集結120個連鎖品牌、約350個攤位，規模再創新高；預估將帶動1200家新門市開設、創造6000個就業機會，為中部地區注入超過18億元的加盟投資動能。

主辦單位透露，今年展覽涵蓋傳統餐飲、原物料供應、智慧設備與創新商模等多元業種，為解決餐飲業普遍缺工問題，展會也首度規劃「單人創業品牌專區」，主打經營門檻低、人力需求彈性高的輕量型加盟品牌，包括舒芙蕾蛋堡、掌門人雞蛋糕、龍五港式雞蛋仔、三十六島餐車、雞百分100分、天堂地瓜球等，協助創業新手輕鬆入門、穩健起步。

此外，呼應政府推動中小企業數位轉型政策，主辦單位這次也舉辦「商用AI應用課程」，並獲商業署全額補助。只要30人以下的中小微企業主與從業人員皆可免費參加，課程內容涵蓋生成式AI、智慧客服、營運效率提升等應用主題。

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