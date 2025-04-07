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廢死在想什麼？國際特赦組織列「6大關鍵理由」強化主張

國際特赦組織（Amnesty International）列出了6項重要理由，認為這些論點強化了死刑應被廢除的主張。（示意圖／達志／美聯社）

▲國際特赦組織（Amnesty International）列出了6項重要理由，認為這些論點強化了死刑應被廢除的主張。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

儘管許多西方國家已不再採用死刑作為刑罰手段，但仍有部分國家將死刑用於某些重大犯罪的判決，例如美國便是其中之一。對此，國際特赦組織（Amnesty International）列出了6項重要理由，認為這些論點強化了死刑應被廢除的主張。

據UNILAD的報導，目前美國有27個州的法律仍允許執行死刑，但近期一種稱為「氮氣窒息法」的新處決方式引發「不人道」的爭議，此種行刑方式讓囚犯通過吸入氮氣窒息而亡。

對此，自1960年代開始運作的國際特赦組織再次呼籲，無論犯罪行為多麼嚴重，死刑都應成為歷史。在1份最新發表的新聞稿中，該組織詳述了6大關鍵原因，說明為何司法體系中不該存在死刑，並指出現行制度下的諸多問題。

該組織的聲明稱：「死刑是國家對個人實施的預謀性、司法批准的殺戮。這種不可逆轉的暴力懲罰，在任何刑事司法體系中都無立足之地。我們反對在任何案件中使用死刑。無論犯罪性質、被告身份或處決方式為何，我們都將堅定反對。」

以下為國際特赦組織呼籲廢死的6大關鍵原因：

理由1：侵犯人權

首要反對理由在於死刑侵犯基本人權。聲明指出，判處死刑違反了1948年《世界人權宣言》確立的2項國際法保障的核心權利：生命權，以及免遭酷刑或殘忍、不人道與有辱人格的待遇的權利。

理由2：無助遏制犯罪

第2項理由直接反駁支持死刑者的主張。國際特赦引用數據指出，死刑實際上並不能有效嚇阻犯罪。2012年美國國家科學院研究委員會的獨立報告顯示，採用死刑的美國各州謀殺率與未採用州並無顯著差異——死刑威脅顯然未能阻止兇殺案發生。

理由3：不可逆轉的司法誤判

第3點直指死刑最令人憂慮的本質——無論支持與否，死刑的不可逆轉性與司法誤判風險始終存在。該組織強調，重罪調查過程中可能出現錯誤，導致無辜者被處決或被判處死刑。自1976年以來，美國已有195名死囚被證明完全無罪，而無人知曉究竟有多少人枉死。

理由4：缺陷司法體系

中東與北非地區保留死刑的國家，由於司法制度存在缺陷，可能使無辜者成為處決目標。

理由5、6：歧視與政治工具

除上述4點外，該組織更揭露死刑常被歧視性地針對少數弱勢群體，最終更可能淪為政治工具，用以消滅體制眼中的威脅者。

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