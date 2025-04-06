有AirTag行李遺失就能找回？業者揭殘酷事實：只是心安而已

▲搭飛機時行李若有放蘋果AirTag，在行李遺失時透過定位有機會找回？此說法被專家推翻了。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

蘋果推出的AirTag受到不少科技迷喜愛，認為只要把它放在行李裡，就可知道行李位置，遺失行李還能輕鬆找回。國外一間科技公司Luggage Forward的共同執行長科胡特（Audrey Kohout）卻打臉這項說法，他說明這項科技的確能讓使用者掌握遺失行李的位置，但航空公司人力有限，處理遺失行李的流程不會有太大改變，AirTag的功能等同於「讓自己心安罷了」。

根據《今日美國（USA Today）》報導，科技公司Luggage Forward的共同執行長科胡特談論到旅客在機場遺失行李的狀況，大多時候遺失的行李會被航空公司放置倉庫內，特別是來自國際航班的，當失主想尋找自己的行李，航空公司得派額外人力去取回行李，再送到失主住家、飯店或郵輪停靠港口的航班或船班。

不少民眾認為如果自己行李有放蘋果AirTag，應該就能比較快找回弄丟的行李，但報導中提到，部分航空公司雖然有把蘋果AirTag的數據整合至遺失行李處理程序，但在他們人力有限的情況下，就算掌握行李位置，還是難以提供旅客實質幫助，因此使用蘋果AirTag「只是讓自己心安」。

除此之外，協助用戶將尋回遺失物品流程數位化的科技公司Boomerang執行長洛格斯頓（Skyler Logsdon）表示，要拿回旅客遺失的行李，通常需要至少2個人力。最後報導中強調，最能確保物品不遺失的方式，其實是旅行時只帶隨身行李，比使用蘋果AirTag更能讓旅客安心。

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