「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲　網驚：5天前才拍片

▲大陸網紅「阿根廷奇娜」低血糖猝逝。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

抖音帳號「阿根廷奇娜」今天（6日）發布訃告，稱「本人楊淙，帶著無比沉痛的心情告知各位家人們，吾妻楊奇娜於2025年4月2日上午，因突發低血糖與世長辭，終年38歲。」據悉，楊奇娜曾被央視、新華社等多家大陸官媒報導，是來自福建省龍巖市長汀縣的網紅洋媳婦。

綜合陸媒報導，訃告發布後，不少網友感到震驚，楊奇娜1日才更新了2條與家人一起做農活的影片。楊奇娜2022年被汀州文旅集團聘請為「長汀形象大使」。長汀縣文旅局對楊奇娜去世的消息感到吃驚，經查核後證實消息屬實，「具體情況我們也不清楚，只有問家屬才知道。」

據了解，楊奇娜原名薇薇安娜•卡多索，來自阿根廷，2004年在布宜諾斯艾利斯邂逅了來自福建省龍巖市長汀縣的大陸留學生楊淙，2人一見鐘情，結下跨越太平洋的異國姻緣。2年後，跟隨楊淙，薇薇安娜帶著剛出生的兒子來到長汀，被楊淙的媽媽取了中文名字楊奇娜，大家通常叫她奇娜。

2016年底，中央電視台攝影組來到長汀客家山寨丁屋嶺，拍攝了楊奇娜和楊淙補辦傳統客家婚禮的節目。此後，楊奇娜還參加了中央電視台的《開門大吉》挑戰賽、《中華情》文藝演出等活動，成了當地的網紅。

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