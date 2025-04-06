　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲　網驚：5天前才拍片

大陸網紅「阿根廷奇娜」驚傳低血糖猝逝，享年38歲。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網紅「阿根廷奇娜」低血糖猝逝。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

抖音帳號「阿根廷奇娜」今天（6日）發布訃告，稱「本人楊淙，帶著無比沉痛的心情告知各位家人們，吾妻楊奇娜於2025年4月2日上午，因突發低血糖與世長辭，終年38歲。」據悉，楊奇娜曾被央視、新華社等多家大陸官媒報導，是來自福建省龍巖市長汀縣的網紅洋媳婦。

綜合陸媒報導，訃告發布後，不少網友感到震驚，楊奇娜1日才更新了2條與家人一起做農活的影片。楊奇娜2022年被汀州文旅集團聘請為「長汀形象大使」。長汀縣文旅局對楊奇娜去世的消息感到吃驚，經查核後證實消息屬實，「具體情況我們也不清楚，只有問家屬才知道。」

據了解，楊奇娜原名薇薇安娜•卡多索，來自阿根廷，2004年在布宜諾斯艾利斯邂逅了來自福建省龍巖市長汀縣的大陸留學生楊淙，2人一見鐘情，結下跨越太平洋的異國姻緣。2年後，跟隨楊淙，薇薇安娜帶著剛出生的兒子來到長汀，被楊淙的媽媽取了中文名字楊奇娜，大家通常叫她奇娜。

2016年底，中央電視台攝影組來到長汀客家山寨丁屋嶺，拍攝了楊奇娜和楊淙補辦傳統客家婚禮的節目。此後，楊奇娜還參加了中央電視台的《開門大吉》挑戰賽、《中華情》文藝演出等活動，成了當地的網紅。

延伸閱讀
遭爆有新歡住豪宅人設崩塌！Andy火速拍片澄清　揭與經紀人關係
稱「沒人知道Taiwan」遭炎上！鍾明軒突控同業找網軍　價目表曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
378 2 5797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑
清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「連放6天假」
「網紅洋媳婦」楊奇娜猝逝！得年38歲　網驚：5天前才拍片
大甲媽遶境爆「亮槍」　20歲男：壯膽用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲　網驚：5天前才拍片

網紅「甲亢哥」在陸爆紅　深圳直播從天窗探頭遭警喝斥：危險

武漢生技公司實現「稻米造血」　「人血清白蛋白」進入新藥審批流程

陸青海國道現雪豹屍體　周圍有血腳印...警查監視器追兇

一棍子現巨大威力　胡錫進：全球效法中國反擊，美國將臨滅頂之災

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人求償638萬：沒伸援手

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

大聲被逼做個人技「下跪道歉XD」　又模仿CL「講歐爸」氣瘋她惹

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲　網驚：5天前才拍片

網紅「甲亢哥」在陸爆紅　深圳直播從天窗探頭遭警喝斥：危險

武漢生技公司實現「稻米造血」　「人血清白蛋白」進入新藥審批流程

陸青海國道現雪豹屍體　周圍有血腳印...警查監視器追兇

一棍子現巨大威力　胡錫進：全球效法中國反擊，美國將臨滅頂之災

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人求償638萬：沒伸援手

雷軍停更微博5日首次發文　低調慶祝創業成立15週年

解放軍第二座海外保障基地雲壤港啟用　新建碼頭規模可停航母

開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

MVP詹子賢放閃又搞笑！虧王政順差點出局　自曝結婚當爸大不同

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

愛莉莎莎挨酸造假翻車　陳沂：誰沒事會去造這麼無聊的謠？

「囤房稅2.0」將開徵　北市3個月遷出近4萬人

詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

劉樂妍不怕中國管制！生日「胸前挖大U」放送辣照　挨酸卻沒看懂

三重、板橋2大幹道明起全面銑鋪　道路彈性交管用路人注意

清明連假遇大甲媽遶境！3校停課2天「爽放6天假」　新港交管曝

海味調色盤正美！新北推石花菜小旅行　順嘗肉質Q彈貢寮鮑

女想租房被屋主拒絕　碰壁理由「不是公務員」

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

大陸熱門新聞

全紅嬋世界盃第三跳失誤「勾起水花」居銀 教練哎唷一聲笑了

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

87歲翁摔倒「沒人敢扶」亡！家屬怒告10路人

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

毛澤東嫡孫毛新宇回湖南祭祖 兒女毛東東毛甜懿緊隨在側

開封景區千人聚集怒喊退票 遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

出清波音787-8　南航一口氣掛牌轉讓10架！

陸為何硬槓川普？專家：帶頭組「反美聯盟」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

App下載榜首竟是「盜版GPT」

只是肩頸按摩！26歲工程師「頸動脈剝離」腦中風

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

陸翁瞞全家買29保單　保費近2千萬繳不起

更多熱門

相關新聞

有AirTag行李遺失就能找回？業者打臉：只是心安而已

有AirTag行李遺失就能找回？業者打臉：只是心安而已

蘋果推出的AirTag受到不少科技迷喜愛，認為只要把它放在行李裡，就可知道行李位置，遺失行李還能輕鬆找回。國外一間科技公司Luggage Forward的共同執行長科胡特（Audrey Kohout）卻打臉這項說法，他說明這項科技的確能讓使用者掌握遺失行李的位置，但航空公司人力有限，處理遺失行李的流程不會有太大改變，AirTag的功能等同於「讓自己心安罷了」。

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

估台股周一崩2000點　新台幣下測33.5元

估台股周一崩2000點　新台幣下測33.5元

高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」嗆不來了被砲翻

高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」嗆不來了被砲翻

載客到圓山大飯店　停車11分鐘被收300

載客到圓山大飯店　停車11分鐘被收300

關鍵字：

周刊王阿根廷奇娜楊奇娜低血糖

讀者迴響

熱門新聞

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

全炫茂、BoA喝醉直播出大事！親暱躺肩、捏臉　公司崩潰狂call他

裕隆反擊！　請政治人物停止不實指控

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

鋒面要來了！　全台變天「雨最劇」地區曝

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

巨城櫃姐曝當日業績148！他以為1萬4糗了

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

泰變性正妹「13金釵」現身兵役抽籤！網暴動

企鵝妹「被禁止入境台灣」要等到2028年！原因曝

快訊／金管會出手救市　先射3箭「限空令」明上路

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面