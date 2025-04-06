清明後「4生肖」要迎大運了！升職加薪...財運一路飆升

▲清明節過後，有些人將迎來大運，展現出無比耀眼的光芒。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今天（6日）是連假最後一天，最重要的清明節已經過去。《搜狐網》運勢專欄點名4生肖，清明過後運勢轉旺，不僅工作順利，還有機會升職加薪，前景一片光明。

生肖豬

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生肖豬雖然給人憨厚的印象，但實則福澤深厚。清明過後，財運仿佛肥沃的土地，孕育著無限可能。有機會在家庭支持下，開啟一項與家族傳統相關的創業項目，憑藉著家人經驗和自身努力，項目進展順利，帶來可觀的經濟收益。另外，生肖豬在參與抽獎活動時，可能獲得一份價值不菲的獎品，為財富積累增添驚喜。

生肖雞

生肖雞在過去的日子裡，財富方面沒有太多的波瀾壯闊，清明過後轉運時刻來臨。事業上，可能會得到貴人鼎力相助，一路扶搖直上，職位晉升帶來薪資的大幅提升。同時，理財方面也開始漸入佳境，穩健的投資策略帶來可觀的收益，日子過得富足而愜意，真正實現了物質與精神的雙重豐收。

生肖馬

生肖馬的財運總是伴隨著一絲不易察覺的緊張感，但正是這種對完美的執著，讓他們在理財上總能保持清醒的頭腦，從而在橫財的道路上越走越遠。他們的財富積累不是一蹴而就，而是通過不斷的努力和智慧換來的。

生肖虎

生肖虎前段時間可能遭遇了一些挫折，但從不輕言放棄。清明過後，屬虎人的運勢將一路上升，有望遇到為自己打抱不平的貴人，拿回屬於自己的勞動成果。在職場中，屬虎人將喜事連連、好運不斷，能夠大有作為。此外，屬虎人還可能有意外的偏財出現，讓財富積累更上一層樓。

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