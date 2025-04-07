名師沉痛：台灣學生寫作能力持續崩壞　「這事最嚴重」

▲延平中學國中部入學考作文題目「那一天，我流下了眼淚」，讓近半數考生的父母被「賜死」，也引發大眾對台灣學生寫作能力的討論。（圖／資料照／CTWANT提供）

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私中入學考試的作文題目「那一天，我流下了眼淚」，為求分數，眾多考生的父母都難逃一死，也引發外界對台灣學生寫作能力的關注。一位教導作文的名師曾在2年多前評論「台灣學生寫作能力雪崩式崩壞」，他沉痛告訴CTWANT記者，「現在仍持續崩壞！」而他認為現今孩子寫作最嚴重的問題是「沒有細節」，似乎完全不關心自己以外的事物。

延平中學國中部今年3/15招生考試吸引約3800人報名，錄取率僅13%備受矚目，其中作文考題「那一天，我流下了眼淚」更引發熱議，有家長透露兒子在考完後與其他考生交流，發現全班大概有一半考生為了完成題目，他們的父母「都在那一刻死掉了」。

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不少人批評學生寫作觀點狹隘，僅能以最粗淺的生死來發揮。「其實我覺得這不是大問題，畢竟悲劇的確更能寫出打動人心的文字！」台中市惠文高中蔡淇華老師教導寫作20多年，也出版多本教導寫作的書籍，他認為現在學生寫作上最嚴重的問題是「沒有細節」。

「舉例來說，多數孩子只會寫『奶奶對我很好』，但無法描述奶奶做了哪些事、當時感受如何等等的細節。」蔡淇華認為，這種狀況和現今孩子過度使用3C有關，當孩子只專注於手機、遊戲之中時，自然不會觀察周遭事物、也不關心，就這樣沉浸在自己的世界中，久而久之，就失去描述細節的能力。

2022年底，蔡淇華曾在臉書上發文表示「台灣學生的寫作能力，正以雪崩的速度在崩壞」，當時引發軒然大波，有人贊同，也有人不認同。詢問蔡淇華2年後的感想是否依舊？他回：「還是崩壞啊，但目前呈現雙峰趨勢！」

▲專家認為孩子沉浸在3C世界中，很容易陷入封閉，變得對外界事物漠不關心，也失去描述細節的能力。（示意圖／非當事人／CTWANT提供）

台灣自2006年參加學生能力國際評估計劃（PISA），其中閱讀素養的國際排序2018年前在 16 到 23 名之間、2022年則大幅進步到第5名，教育部認為歸功於108課綱，但其實從2018年時就有專家認為台灣學生的閱讀素養呈現雙峰，到了2022年更加明顯。

PISA是經濟合作與發展組織（簡稱 OECD）針對15歲青少年的國際基準測試，每3年舉行一次，主要評估學生的閱讀、數學及科學能力，包含台灣、美國、日本、韓國、新加坡等國家皆有參加，已運作20多年。

2018年PISA國家研究中心主持人由國立台南大學教授洪碧霞擔任，其研究團隊出版「PISA 2018台灣學生的表現報告」。報告顯示，頂尖表現學生人數逐次上升，但低分群學生也有增加趨勢，且台灣15歲學生中，幾乎每5位就有1位學生閱讀素養未達基礎水準。

同樣情形出現在2022年的PISA，台北市古亭國中校長莊豐兆表示學生表現優異的比例增加，但未達水準的學生表現並未顯著改變，這代表有能力的家庭可以讓孩子更優秀，相對的，弱勢家庭的學生就會顯得停滯甚至退步。

新北市陳太太（化名）育有一名小學五年級的女兒，她認為目前學校給的作文資源實在太少。「一學期寫4篇作文，我覺得練習次數實在太少，所以我讓女兒每周再去上外面的作文家教班，希望可以從小練好基礎。」

蔡淇華則認為，雙峰化是事實，但若想寫出好作文，起碼要先讓孩子放下手機。「先從觀察周遭事物開始，而且要保持好奇心，多關心其他人事物，同時具有同理心，如此思考才能更全面、範圍更廣泛，當生命經驗逐漸豐富時，寫作自然就更多素材。」

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