海味調色盤正美！新北推石花菜小旅行　順嘗肉質Q彈貢寮鮑

▲海女婆婆不懼海浪衝擊俯身潛入海中，摘採老天爺賞賜海中珍品「新北石花菜」。（圖／新北市漁業處表示，下同）

記者郭世賢／新北報導

目前正是新北市東北角海岸迎來石花菜盛產的季節。此時的東北角沿海地帶，鋪滿黃、紅、紫交錯的石花菜，如同精心繪製的海岸地毯，為當地山海景緻增添絕美色彩。新北市漁業處邀請民眾來趟東北角春日之旅，欣賞絕美山海景色的同時，還能品嚐當季石花菜的Q彈口感。

石花菜是東北角常見的藻類之一，有著紫紅色羽狀分枝的特殊外觀，內含大量藻紅素。它們主要生長於礁岩低潮線至水深約5米的礁石上，一叢叢緊貼岩石生長，以抵禦海浪衝擊。盛產期間，東北角濱海公路兩側隨處可見採收上岸的石花菜正在進行日光浴，由原本的紫紅色逐漸轉為紅色，再轉為米黃或米白色，形成黃、紅、紫與藍色海岸交融的特殊景觀。

▲石花菜生長在礁岩表面，需經過人工潛水採集。

貢寮在地的海女蔡簡桃分享，東北角的石花菜都是漁民在沿岸地區透過徒手或潛水方式手工採摘。每逢農曆初一、十五退潮潮水最乾時，便是最佳採收時機。採摘上岸的石花菜需經過7次清洗與曝曬，透過反覆清洗及曬乾的方式去除腥味及破壞細胞壁，讓乾燥後的成品能輕鬆熬煮出純淨無異味的藻膠。整個過程歷時至少7天，才能將紫紅色的新鮮石花菜轉化為金黃色乾燥成品，之後還需細心挑選與修剪才能上市販售。

貢寮漁民吳素真介紹，石花菜最常見的料理方式是製作清涼的石花凍飲。民眾在家只需簡單加水熬煮，待其冷卻成果凍狀後，便可依個人口味加入新鮮水果、抹茶或可可等食材，調配專屬甜品。此外，也可將石花菜煮得稍濃稠，取得口感較硬的石花菜凍後切成細絲，拌入和風醬或沙拉醬，製成春夏季特色開胃前菜。為推廣在地特色食材，吳素真還在自家門前設置無人商店販售石花凍飲，讓遊客能輕鬆品嚐天然膠原蛋白。

▲展售石花菜。

新北市漁業處提醒，目前正是欣賞東北角石花菜壯麗景致的好時機，遊客還能於在地店家品嚐美味的石花菜凍料理，並順道享用正值產季的貢寮鮑，讓春日之旅同時滿足視覺與味覺。

此外，漁業處特別呼籲，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區內，全面禁止使用潛水器材採捕石花菜、麒麟菜、九孔、龍蝦、海膽、大法螺、珊瑚礁魚類、珊瑚與礁石等海洋生物；每年10月1日至隔年4月15日則禁止徒手採集石花菜，違者依《漁業法》第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。詳情可上「新北市漁業處」官網查詢，共同維護海洋資源永續。

▲採捕上來深褐色石花菜。

▲檸檬口味石花凍飲（左）、黑糖口味石花凍飲（右）。