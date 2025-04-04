別踩紅線！清明掃墓除草、整地需申請　新北加強取締違規開挖

▲別踩紅線！清明整地未申請恐挨罰，新北農業局籲合法施作免受罰。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著清明假期的到來，民眾常利用連假期間進行土地整理、除草等農業活動。新北市農業局特別提醒，若涉及開挖整地等改變地形的行為，民眾必須依法申請水土保持相關書件，未經申請即擅自開挖整地，可能面臨新臺幣6萬元至30萬元的罰款。若違規開挖引發水土流失，則可能會面臨6個月至5年的有期徒刑刑責。

農業局指出，祭祀與除草過程中應避免使用明火，以防引發森林火災。根據《森林法》規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰30萬元；若因此造成森林火災，違法者可能面臨3年以上、10年以下的有期徒刑，並需負擔相應的賠償責任。

▲新北市農業局呼籲民眾取締無假期，切勿趁清明節假期間以身試法。

此外，農業局強調，針對山坡地的違規行為，除了依賴公所、派出所及民眾通報外，還輔以衛星影像監測，讓山坡地違規行為無所遁形。農業局呼籲民眾不要趁清明假期進行違法活動，並鼓勵民眾若發現有不明人士或機具在山坡地開挖、堆積土石等行為，應立即撥打1999新北市民專線通報，農業局將迅速前往制止並依法處理。

過去曾有民眾在祭祀祖先期間，使用怪手除草並趁四下無人將鄰近土地整平擴大使用，未經申請擅自開挖整地。當時，農業局與公所透過衛星影像發現變異點，立即到現場制止違規行為，並依《水土保持法》對該名民眾裁罰6萬元，並要求限期恢復植生綠化。

為協助民眾合法進行土地整理與除草，新北市農業局提供水土保持服務團專業的諮詢服務。民眾可於每周一、四上午9點至12點，至新北市政府22樓服務台洽詢，將有專業技師提供免費協助，確保民眾的行為不會違反水土保持法。