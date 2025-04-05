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龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

▲新北動保處授「三不五要」防蛇攻略。（圖／新北市動保處提供）

▲住家「三不」、外出「五要」，新北動保處教你遠離蛇類威脅。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

清明時節將至，民眾紛紛前往墓地掃墓祭祖。新北市政府動物保護防疫處提醒，隨著春季氣溫回暖，蛇類活動日趨頻繁，掃墓時應提高警覺，謹記「三不五要」防蛇守則，確保自身安全。

動保處統計，新北市2024年共處理3,264件捉蛇案件，其中新店區計有408件、淡水區約306件及汐止區約294件，為通報案件數前3多的行政區，而最常見的蛇類則包括龜殼花（763件）、紅斑蛇（255件）及大頭蛇（241件）。為降低與蛇類不期而遇的衝突，動保處提醒民眾遵守防蛇「三不五要」，以達平安出門放心遊樂。

動保處提醒民眾遵守「住家三不」與「外出五要」；住家環境不雜草叢生、不堆放雜物、不要有裂隙孔洞，以免蛇類藏匿或入侵家中。外出要穿著長袖、長褲及包覆性鞋履，減少皮膚暴露。要手持長棍，如掃墓時須經過草叢，可先「打草驚蛇」。要保持距離，遇蛇時應冷靜繞道，不驚擾、不挑釁。要避開蛇類活動頻繁的夜間及清晨時段。要記下蛇類特徵，萬一遭蛇咬，可提供醫師參考，利於施打正確抗毒蛇血清。

動保員張季平表示，許多人以為蛇的頭型可判斷是否有毒，但這並不完全正確。雖然赤尾青竹絲、龜殼花的頭部呈三角形，但眼鏡蛇、雨傘節等毒蛇的頭部則較為橢圓。因此，不論蛇的頭型為何，都應保持安全距離，避免接觸。

動保處長楊淑方強調，蛇闖入家中別慌張，可請動保處來幫忙！捉蛇作業需要受專業訓練，民眾切勿自行捕捉或驅趕蛇類，以免發生危險。如需通報動物救援或捉蛇案件，請撥打新北市動保處24小時專線：02-2959-6353，或1999市民專線，並在動保人員執行任務時保持安全距離，讓專業人員協助處理，以確保人蛇平安！

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