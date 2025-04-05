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科技升級x市場翻新！新北借鏡荷蘭加速城市轉型

▲新北借鏡荷蘭加速城市轉型。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市副市長陳純敬（中）前往拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其對新北的投資。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在全球數位經濟與智慧城市快速轉型的浪潮中，新北市政府持續致力於推動高科技與創新產業的全面升級。由陳純敬副市長率領的新北拓銷團，繼土耳其及德國兩站取得亮眼成績後，第三站再遠赴歐洲前瞻性科技重鎮—荷蘭。此次考察行程涵蓋歐洲創新核心城市阿姆斯特丹、鹿特丹與恩荷芬，除了借鏡歐洲先進城市治理經驗，也為未來雙邊城市合作奠定基礎，盼透過國際交流帶動新北城市轉型與庶民經濟再發展。

副市長陳純敬表示，市府團隊首站拜訪全球半導體領導廠商艾司摩爾（ASML），感謝其選擇投資新北，並歡迎供應鏈夥伴至新北投資深耕。同時，也關心新北企業研揚科技（Aaeon Technology）、技嘉科技（GIGABYTE Technology）在歐洲的發展與營運情形，致力深化合作關係，強化新北產業的國際競爭力，另前往阿姆斯特丹市政府，針對城市發展進行交流，阿姆斯特丹市政府分享了數百年來的城市發展及規劃經驗，對人口持續成長的新北市而言，是相當寶貴的學習機會。

▲新北借鏡荷蘭加速城市轉型。（圖／新北市經發局提供）

▲陳純敬向ASML全球公共事務執行副總裁Frank Herskerk允諾將全力協助林口廠如期啟用。

陳純敬補充，新北市政府為加速產業升級，積極拓展國際合作並向外招商引資，拜訪被譽為「荷蘭矽谷」的恩荷芬高科技園區（High Tech Campus Eindhoven, HTCE）與園區管理中心、荷蘭企業署 (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland）及荷蘭光子產業聯盟（PhotonDelta）進行會談，汲取當地先進的產業群聚模式與創新產業培育策略，期盼借鏡園區成功的創新研發模式與產業聚集效應，優化新北國際AI +智慧園區的規劃與運作，提升整體產業競爭力與國際影響力。透過本次訪問，市府團隊積極向荷蘭企業招手，邀請他們投資新北市，期盼深化台荷雙邊的產業合作，進一步提升雙方在全球產業鏈的競爭力與影響力。

經發局長盛筱蓉表示，市府積極推動市場改建改造及庶民經濟等相關政策，此趟前往參訪享有「全球最美市場」美譽的鹿特丹市場（The Market hall），融合了住宅與商業機能，不僅成為當地城市地標，也成功吸引大量觀光人潮，展現庶民經濟國際化的典範。鹿特丹市場在融合建築美學與現代資訊科技應用方面的成功示範，為新北市未來推動「銀河灣計畫」及市場改建專案提供了具體參考，期盼能打造出既滿足市民日常需求，又能吸引國際觀光的城市新地標。

經發局強調，市府將以此次海外拓銷考察為契機，持續聚焦資通訊、智慧製造、雲端技術及大數據應用等領域，加速數位轉型進程，並結合在地產業優勢與國際合作資源，積極引進全球尖端技術與研發資金。同時將持續推動產業升級及特色市場改造計畫等多項市政建設，提升城市發展動能，創造更多就業與生活機會，期許藉由跨國技術交流與資源整合，將新北市打造成具備全球競爭力的智慧創新城市。

▲新北借鏡荷蘭加速城市轉型。（圖／新北市經發局提供）

▲恩荷芬科技園區之新創團隊展現最新精密封裝技術。

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