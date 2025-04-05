新北鼻頭漁港魅力大公開　走步道、吃小卷、賞無敵海景

▲新北推薦鼻頭漁港春遊好去處。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期氣候宜人，正是出遊踏青的好時節。新北市漁業處特別推薦位於新北市瑞芳區最東端的「鼻頭漁港」，這裡不僅能品嚐道地海鮮美食，還能漫步於被選為全台15大忘憂美景之一的鼻頭角步道，盡覽海天一色的壯麗景緻，是一處結合味蕾與視覺饗宴的絕佳旅遊景點。

鼻頭漁港是一座靜謐悠閒的小漁村，港內錯落停靠著數艘舢舨與小型漁船，瀰漫著濃厚的漁村氛圍。港邊聚集了多家在地海鮮餐廳與特色小吃，主打小卷、透抽、四破魚等由漁民新鮮捕撈的海產，製成小卷米粉、透抽米粉、川燙小卷、香煎四破魚等道地料理，讓遊客在飽覽美景之餘，也能大啖豐富多樣的海味佳餚。

▲臺版長城「鼻頭角步道稜谷步道段」。



若想親近自然、登高望遠，不妨踏上緊鄰漁港的「鼻頭步道」。假日總吸引許多熱愛登山的遊客造訪，從鼻頭隧道旁的步道入口出發，首先映入眼簾的是有「全臺最美海邊小學」美譽的鼻頭國小，站在國小上方遠眺，三貂角與壯麗山海景致盡收眼底，令人心曠神怡。

沿著步道前行，可抵達由廢棄軍營改建而成的「聽濤Café」，是旅途中的絕佳歇息站。喝杯咖啡、享受海風吹拂後，續行至有「臺版萬里長城」之稱的稜谷步道段，挑戰蜿蜒起伏的路徑。步道最高處設有360度環景平台，站在平台上，可盡覽壯闊灣岬、海蝕地形及拍岸浪花，青山碧海交織成一幅自然美景。步道終點來到鼻頭社區，順勢下山再回到漁港，享受一段悠然自得的漁村午後時光。

新北市漁業處表示，新北沿海擁有眾多富有特色的美麗漁港，誠摯邀請民眾沿著東北角海岸線逐一造訪，不僅可欣賞壯麗海景，更能品味最新鮮的在地海產，體驗別具風情的旅遊方式。歡迎大家假日一同造訪鼻頭漁港，登高望海、品嚐海味，感受最純粹的山海魅力。

▲鼻頭漁港旁餐廳的在地美味海鮮料理。

▲從全臺最美海邊小學遠眺三貂角。

▲聽濤咖啡。