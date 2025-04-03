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社會 社會焦點 保障人權

恐怖男闖前女友家「趁她睡著硬上」　挨告急掏50萬換緩刑

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲趁前女友熟睡指侵，基隆男重判1年8月獲緩刑。（圖／示意照與本案無關／免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名田姓男子與前女友小美（化名）分手後，竟趁她熟睡時返回同居住處時，以手指性侵得逞。基隆地方法院近日審結，依乘機性交罪判處田男1年8個月有期徒刑，緩刑5年，全案仍可上訴。

檢警調查，田男與小美曾為情侶並同居，但兩人已分手。2023年5月1日下午，田男擅自回到兩人過去同居住處，發現小美獨自在臥室熟睡，竟趁其無法抗拒之際，將手指伸入其下體性侵。

小美因下體遭異物侵入驚醒，發現竟是前男友所為，當場怒斥並拒絕進一步侵犯，隨後報警處理。田男到案後坦承犯行，但辯稱「一時衝動」，並表示願意賠償和解。

法院審理時，法官認為，田男雖與被害人有過親密關係，但分手後未獲同意即強制性侵，已嚴重侵害小美的性自主決定權，犯罪手段惡劣。

法官考量，田男無前科、坦承犯行，並以分期支付50萬元賠償金與小美達成調解，獲得原諒，因此予以緩刑。法官同時告誡，此類行為本應重懲，僅因和解才給予自新機會，緩刑期間若再犯或未履行賠償，將撤銷緩刑。

ETtoday新聞雲提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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