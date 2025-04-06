首例！美國宣布：吊銷南蘇丹護照持有者簽證　原因曝光

▲盧比歐宣布，吊銷所有南蘇丹護照持有人的簽證，停止核發新簽證。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日宣布，因為南蘇丹過渡政府沒能接收被美國驅逐出境的南蘇丹公民，美國決定吊銷所有南蘇丹護照持有人的簽證，同時停止發放新簽證給南蘇丹民眾，防止這些人入境美國。這項措施即刻生效，這也是川普政府首度針對特定國家的護照持有人採取這類行動。

福斯新聞、法新社等報導，總統川普上任之後便展開驅逐非法移民的行動，美國國務院5日透過聲明表示，南蘇丹過渡政府應該停止占美國便宜，無論是哪個國家，若有公民遭另一國驅逐出境均須及時接收，若南蘇丹政府願意全力配合，美國將會重新審視這一措施。

在拜登執政期間，許多南蘇丹國籍者獲得「臨時保護身分」（TPS），期限至2025年5月3日；另據國土安全部2023年9月的說法，大概有133名南蘇丹公民正以臨時保護身分待在美國境內，另有140人具申請資格。

南蘇丹是世界上最貧窮的國家之一，但正處於內戰邊緣狀態，武裝衝突不斷升級，許多人流離失所，糧食短缺嚴重。