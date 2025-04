首例！美國宣布：吊銷南蘇丹護照持有者簽證　原因曝光

▲盧比歐宣布,吊銷所有南蘇丹護照持有人的簽證,停止核發新簽證。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)5日宣布,因為南蘇丹過渡政府沒能接收被美國驅逐出境的南蘇丹公民,美國決定吊銷所有南蘇丹護照持有人的簽證,同時停止發放新簽證給南蘇丹民眾,防止這些人入境美國。這項措施即刻生效,這也是川普政府首度針對特定國家的護照持有人採取這類行動。

福斯新聞、法新社等報導,總統川普上任之後便展開驅逐非法移民的行動,美國國務院5日透過聲明表示,南蘇丹過渡政府應該停止占美國便宜,無論是哪個國家,若有公民遭另一國驅逐出境均須及時接收,若南蘇丹政府願意全力配合,美國將會重新審視這一措施。

在拜登執政期間,許多南蘇丹國籍者獲得「臨時保護身分」(TPS),期限至2025年5月3日;另據國土安全部2023年9月的說法,大概有133名南蘇丹公民正以臨時保護身分待在美國境內,另有140人具申請資格。

南蘇丹是世界上最貧窮的國家之一,但正處於內戰邊緣狀態,武裝衝突不斷升級,許多人流離失所,糧食短缺嚴重。

I am taking actions to revoke all visas held by South Sudanese passport holders and to restrict any further issuance to prevent entry into the United States, effective immediately, due to the failure of South Sudan's transitional government to accept the return of its repatriated…