經濟學人：川普關稅豎起高牆「讓中國再次偉大」

▲經濟學人發布最新封面，川普帽子標語被改成「讓中國再次偉大」。（圖／翻攝自X／The Economist）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國總統川普對全球課徵對等關稅之際，英國雜誌《經濟學人》最新一期的2大版本封面曝光，除了可見川普手持鋸子切向美國地圖的卡通畫面，還有一頂川普代表性MAGA帽子，但上頭標語已改成「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。

這篇文章以「美國如何最終讓中國再次偉大」為標題指出，川普的高額關稅是對外豎起高牆，把美國隔絕於世界，儘管此方法可在一定程度上損害中國經濟，但同時也替中國創造出絕佳機遇，重新繪製亞洲地緣政治版圖，重塑全球貿易關係。

文章提到，中國政府為了把握經濟機遇動作頻頻，鼓勵民營企業推出刺激措施促進消費、新增債務限額為地方減壓、持續發力推動房市回穩。但與這形成對比的是，川普關稅政策正在開歷史倒車，把底特律打回70年代落伍過時的狀態，且川普癡迷保護主義、肆意欺盟友辱等作法顛覆外界對美式價值觀的傳統認知，對北約、烏克蘭的蔑視態度動搖美國允諾亞洲盟友的信心，「送給中國一份大禮」。

經濟學人認為，川普對中國課徵34%對等關稅，但中國的反應不如預想般焦慮，因為中國早就在做準備。

在此之際，彭博也以「川普用關稅給了中國機會：贏得全世界」為標題撰文指出，川普揮出的關稅大刀幫中國創造契機，讓中國能和美國在亞洲等地區主要盟友深化關係。

法國里昂商學院上海校區兼職教授弗蘭克蔡（Frank Tsai）認為，川普口中的解放日關稅其實是把美國與其他國家分隔開來，如今的中國已有在自己遊戲擊敗美國的黃金機會。