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喊話賴清德「站上第一線」開國是會議　黃國昌：此刻不能再搞神隱

▲▼民眾黨黨團召開「不要懷疑民進黨立委 護航弊案的決心」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／新北報導

美國總統川普宣布對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰4日表示將邀朝野共商國是；但民眾黨主席黃國昌當天也喊話，應由總統賴清德召集國是會議，邀朝野主要政黨、產業及勞工代表，共商政府應採取具體作為。而黃國昌今（6日）重申，賴清德此刻不能再搞神隱，必須站上第一線，趕快召開國是會議，而立院民眾黨團也發函，希望立法院長韓國瑜立即召開黨團協商，要求行政部門到立法院專案報告。

黃國昌6日上午出席民眾黨「兒童Fun電趣」活動，會前接受媒體訪問。針對美對台課徵32％關稅，行政院過了36小時才開記者會對外說明？黃國昌表示，川普宣布對台灣課徵32％這麼高的關稅，真的讓人遺憾的事情是，從這次事件可清楚看出，整個賴政府團隊連基本正確資訊都沒辦法搜集到，更沒有對美國談判的任何具體策略，「看出完全沒有準備，而且也沒辦法提出具體措施」。

黃國昌提到，卓榮泰前一天晚上要全體國人安心入睡，想不到整個台灣社會發現的是，整個賴政府團隊從頭到尾都在睡，從卓榮泰當行政院長，面對美國關稅這麼重大問題散漫失能，「民眾黨認為這個時候，其實他已經沒有能力再帶領行政團隊了」。

黃國昌指出，所以民眾黨第一時間希望，賴清德此刻不能再搞神隱，必須要站上第一線，召集朝野主要政黨及產業、勞工代表，趕快召開國是會議，共商如何解決對台灣造成重大威脅，「對民眾黨而言，我們在這關鍵的時刻，絕對願意承擔起責任，跟其他朝野主要政黨針對台灣如何面對這麼大危機，大家共商國是」。

黃國昌說，而在此之前，也不能夠讓行政院繼續空口說白話，提不出任何具體策略，因此民眾黨立院黨團昨（5日）正式發函給立法院長韓國瑜，希望韓國瑜立即召開黨團協商，要求具有代表性的行政部門到立院進行專案報告，清楚告訴國人接下來要採取的措施跟應對方式。

▼因應美國對等關稅政策，民眾黨團發函請立法院長韓國瑜召集關稅專報協商。（圖／民眾黨提供）

▲▼因應美國對等關稅政策，民眾黨團發函請立法院長韓國瑜召集關稅專報協商。（圖／民眾黨提供）

▲▼因應美國對等關稅政策，民眾黨團發函請立法院長韓國瑜召集關稅專報協商。（圖／民眾黨提供）

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