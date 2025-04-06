藍轟賴政府關稅戰無作為　綠：除了抹黑詆毀、唱衰台灣還會做啥？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者杜冠霖攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨6日召開記者會砲轟行政團隊對於美國對等關稅政策無作為，民進黨發言人吳崢表示，總統賴清德及行政團隊在美國宣布關稅對等政策後，立即密集召開因應會議並與相關產業會面討論對策，對比在野黨，這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？

吳崢表示，面對美國政府提出對等關稅議題，無論是在事前的沙盤推演，與事後的應變措施研擬，都持續在進行。行政團隊並沒有神隱，尤其週四川普正式提出對等關稅措施後，賴清德便與行政團隊召開因應會議，並且由卓榮泰院長率領相關部會首長在第二天召開記者會，針對受影響層面提出對策。昨天與今天，賴清德更是在官邸邀集相關產業代表聽取意見，並表達政府未來因應作為。

吳崢說，經貿談判並不是嘴巴說說就馬上可以做，很多事需要步驟、策略，更多的是要拿到談判桌上的籌碼，這些都無法事先對外揭露。他強調，面對美國對等關稅政策，世界各國都有相關的回應，就如同新加坡總理昨天的影片，也是以先安定民心，呼籲團結為重，反觀國民黨，請問這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，還做了什麼？

針對外界指稱賴清德當小編去川普X留言一事，吳崢也表示，國民黨議員柳采葳要指控也要本於事實，事實就是賴清德只在自己的X帳號發表對此事的看法，這本就是過往對於國際議題時，在社群發佈的慣例，如果柳議員不會用X，大可以請教google。

最後，有關賴清德參與「台灣祭宣傳影片」一事，吳崢表示，這部影片是在連假前就已錄製完成，賴清德主要是提醒參與活動的樂迷們要注意自身安全，至於影片如何運用，尊重主辦單位。他說，藍營不支持台灣在地音樂就算了，還以此移花接木，造謠生事，真不知道在野黨是壞還是笨。

▲台灣赴美關稅多32％，國民黨批評賴政府毫無作為，並列出「4解方」。（圖／國民黨提供）