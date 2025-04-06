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再創世界紀錄！猛男24小時做完10001引體向上　煉獄訓練模式曝

▲▼漢尼斯（Truett Hanes）以10001個引體向上的成績，創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自金氏世界紀錄）

▲漢尼斯以10001個引體向上的成績創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自金氏世界紀錄）

記者葉睿涵／編譯

美國健身愛好者漢尼斯（Truett Hanes）2年前以8100個引體向上的成績，創下金氏世界紀錄，然而他不滿足於此，決心繼續挑戰自我極限。經過長期的艱苦訓練後，漢尼斯最近再次成功打破世界紀錄，創下10001（一萬零一）個引體向上的新高，再次奪回24小時內最多引體向上的世界紀錄。

據金氏世界紀錄網站資料，漢尼斯在2023年曾創下8100個引體向上的紀錄，為他贏得全球關注。然而，這項紀錄僅僅保持了一天，就被來自澳洲的警察勞埃德（Gary Lloyd）以8600次超越。去年9月，這項紀錄再次被YouTuber馬丁（Doug "Censor" Martin）以9250次刷新，令漢尼斯一再嚐到失敗的滋味，感到十分沮喪。

然而，漢尼斯並未因此放棄，決定再次進行挑戰，並在接下來的9個月裡，投入更多時間與精力準備再次出戰。為了刷新世界紀錄，漢尼斯進行了更嚴格的訓練，除了在半年內進行了12萬次的引體向上訓練外，還調整了飲食與訓練計畫，瞄準1萬次引體向上的紀錄，勢要徹底粉碎別人超越他的可能。

經過數月的艱苦訓練，漢尼斯的努力得到了回報，他於2月1日完成了第10001個引體向上，重新奪回世界紀錄。漢尼斯表示，這一切的成功源於每天的努力與堅持，並指出儘管訓練過程中充滿了痛苦和挑戰，但他從未想過放棄。他認為，成就並非來自於天賦，而是來自於不屈不撓的毅力與持之以恆的努力。

在這項成就的背後，漢尼斯也感謝妻子艾麗西亞（Alicia）的全力支持。 艾麗西亞在整個訓練過程中一直陪伴著他，為他提供健康的點心，並給予情感上的支持。 漢尼斯表示，妻子是他成功的最大推動力，並希望能在紀錄證書上留下妻子的名字。

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