馬斯克：希望「美歐零關稅」建立自由貿易區

▲馬斯克提到，希望美歐雙邊最終可以達成零關稅協議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對歐盟課徵20%對等關稅，引發歐盟不滿。針對關稅，全球首富馬斯克（Elon Musk）5日透過視訊在義大利右翼政黨聯盟黨（League party）代表大會發表演說時提到，希望美歐雙邊最終可以達成零關稅協議，建立跨大西洋自由貿易區，擴大人員流動自由。

依據義國副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）發布的影片，馬斯克提到，他支持消除貿易壁壘，「理想情況下，美歐都應該實施零關稅，有效在北美與歐洲之間建立自由貿易區。若人們希望在歐洲工作，或是希望北美工作，我覺得應該要允許他們這樣做」，這也是他給川普的建議。

義大利經濟部長喬傑堤（Giancarlo Giorgetti）5日稍早敦促與美國在關稅一事上降溫，並警示切勿採取報復措施。歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）表示，歐盟承諾會冷靜、謹慎等態度來應對美國關稅政策。

川普把這波關稅形容成經濟革命，宣稱這將能使產業、就業機會回流美國。不過在消息公布之後，美股創下自新冠疫情大流行以來的最糟表現，國際股市也受到衝擊。部分國家已表示將會採取反制措施，加劇全球貿易戰風險。