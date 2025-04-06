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Nike球鞋恐漲價15%！川普關稅重擊「亞洲3產地」　這些品牌剉咧等

▲NIKE 。（圖／路透）

▲ Nike球鞋主要在亞洲生產，多在美國銷售。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策令國際譁然，卻也衝擊美國企業。運動品牌Nike幾乎所有球鞋都在亞洲生產，而主要產地越南、中國及印尼在川普新關稅之下首當其衝，使得Nike股價暴跌14%，儘管因川普與越共領導人通話後略為回升，漲價恐怕難以避免。

BBC報導，Nike經典球鞋Air Jordan 1可說是美國運動象徵，但幾乎完全在亞洲製造，也就是川普指控「占美國便宜」的地區，如今面臨最高達54%的進口關稅衝擊，恐怕轉嫁到美國消費者身上。

瑞銀（UBS）預測，越南進口商品價格將上漲10%至12%，而Nike一半球鞋在越南生產，其餘產量則幾乎都在印尼或中國製造。且除Nike以外，H&M、Adidas、Gap及Lululemon等知名品牌都將面臨相同困境。

▲▼ 川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

Nike雖獲利穩健，但若成本壓力持續升高，勢必調漲售價。晨星公司（Morningstar）高級分析師史沃茲（David Swartz）也認為價格可能上漲，但幅度過大將減少需求，「這個行業競爭非常激烈，我的猜測是Nike很難漲價超過10%至15%」，將無法抵銷大部分關稅。

Nike去年營收達510億美元，毛利率超過40%，但扣除銷售、行政等營運成本，再加上利息與稅收，淨利率已縮水至約11%。而目前市場對Nike的疑慮不僅來自關稅，還包括美國本土銷售放緩與消費者信心下降等因素。

運動鞋評測網Sole Review創辦人拉胡爾西（Rahul Cee）指出，Nike可能藉由降低球鞋技術水準或延長產品設計週期等方式壓低成本，但短期內難以大幅調整供應鏈。

川普關稅目標之一是促使企業回流美國生產，但專家指出，鞋類製程複雜，而美國缺乏紡織廠將使Nike短期內難以轉移生產基地，就算付諸行動也需耗費多年時間與鉅額投資。

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