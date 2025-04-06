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賴清德提5籌碼因應美關稅　藍委打臉：台灣沒加入CPTPP怎交涉？

▲▼國民黨團召開 柯建銘 鬼話連篇 有臉惡搞在野黨 從不自我檢討 記者會 林思銘 羅智強 林沛祥 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林沛祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對美國總統川普對等關稅，總統賴清德下令「強力交涉」，而政府內部也已盤點我方談判籌碼，包括降低關稅、投資、採購及排除非關稅投資障礙，還有美方最關心的洗產地問題等多元工具，此外，副總統蕭美琴也提出，積極準備與美方下一階段的談判、調整現行能源及原物料等國際採購模式2大方面著手因應。國民黨立委林沛祥今（6日）對此表示，「很尷尬的是，台灣並沒有加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」，因此以上的方法恐無法進行交涉。

針對賴清德政府提出的談判5大籌碼，以及蕭美琴提出的2大因應方法，林沛祥指出，這些前提都是如果台灣有加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》、也就是CPTPP的話，才會受到一定制度上的保障、才有機會去向美國要求相對比較優渥的待遇。「但是很尷尬的是，我們並沒有加入CPTPP。」林沛祥說，因此當現在全球進入關稅戰的時候，台灣的出口會受到很大傷害；他分析，而美國也沒有必要犧牲其戰略目標及戰略利益，來回報台灣主動降低關稅的善意。

林沛祥續指，蕭美琴提出的調整現行能源及原物料等國際採購模式，因為台灣的關稅比其他大部分國家高得多，且台灣也不是只有針對美國的關稅，再加上沒有加入CPTPP，所以零關稅或低關稅的優惠，台灣無法享受。

「即便我國主動對美國加強投資的額度，或是主動降低我方關稅，種種看來，我不認為這對我們產業有任何明顯幫助。」林沛祥強調，如果美國真要撤回超高關稅的話，其實就是美國要台灣稀有、珍貴的晶片製造業，「我認為這是國安危機及經濟危機！」川普從選舉時就一直不斷放話台灣搶了美國的晶片製造業，要將這產業及工作機會拿回美國手中。

林沛祥也提到，美國從以前看似友善老大哥的型態，到現在赤裸裸變成經濟土匪，中華民國執政的中央政府究竟該怎麼面對？是不是只要一天到晚加碼投資對美國示好？說美國好棒棒，台灣都聽美國的？林沛祥感嘆，自己曾不只一次提醒賴政府，若跟著美國的國策走，會遇到莫大的麻煩甚至嚴重的危機；他呼籲執政團隊應該要好好考慮，是否還要一味跟隨美國國策。

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