兒童月！新北動保處推動物互動體驗　遛狗賞蛇樂學生命教育

▲志工介紹桃樂絲讓小朋友認識。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處毛寶貝生命教育園區於兒童節（4日）推出特別企劃，結合年度生肖舉辦「動保小小兵」體驗課程與「哈哈蛇-蛇萬個為蛇麼」特展。活動透過專業講師、志工及「狗老師」引導學童認識動物保護觀念，同時安排蛇類生態展覽，展期至4月30日止，歡迎親子及學校團體預約參觀。

新北市動保處表示，自2016年開辦至今，「動保小小兵」課程已舉辦99場，累計超過2,000名學童參與。活動中孩子們穿上黃色圍裙化身小志工，實際體驗牽引「狗老師」散步、學習照護技巧。動保處強調，課程設計讓學童理解「飼養寵物是終身責任」，需事前充分準備。

▲小朋友學習玉米蛇飼養方式。

配合農曆蛇年，園區同步推出蛇類特展，展示寵物蛇品種、飼養知識與生態重要性。許多學童既緊張又好奇地觀察蛇類，家長張小姐分享：「孩子原本想養寵物，參加後明白必須先做足功課。蛇展更是難得體驗，認識到不同動物的照護差異。」

動保處長楊淑方表示，園區定期開設飼主責任教育、寵物照護訓練等課程，民眾可上官網查詢報名。透過生命教育扎根，盼培養尊重生命價值觀，逐步實現新北市友善動物城市願景。課程網址：https://reurl.cc/NYZaE9。