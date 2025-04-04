百位舞者齊聚板橋！高圓寺阿波舞4／19登場　帶來春日最強節奏

▲東京高圓寺阿波舞重返板橋。（圖／新北市板橋區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

被日本票選為「最想去的日本祭典」的東京高圓寺阿波舞，每年吸引超過百萬人次觀眾，盛況空前。這場擁有400年歷史、融合力與美的傳統舞蹈盛事，繼2017年與2019年兩度來台演出後，睽違六年，即將再次來到板橋，於4月19日（六）17時在板橋慈惠宮前盛大登場！本次活動邀請百位舞者盛裝演出，將為板橋注入春日的活力與熱情，絕對精彩可期。

▲阿波舞為日本三大盆舞之一。

主辦單位慈惠宮賴春穆主委表示，阿波舞是日本夏季最具代表性的傳統盆舞。男舞者隨著震撼鼓聲，踏出有力舞步；女舞者則隨樂聲展現柔美身姿，剛柔並濟、節奏鮮明。當天活動除了定點演出，還將展開熱鬧踩街，沿途由南門街、館前西路行進，並於接雲寺短暫駐點演出，最終抵達板橋區公所前府中廣場，每個定點都將安排約15分鐘的表演，歡迎民眾近距離體驗這場視覺與節奏的盛宴！

板橋區長陳奇正也特別呼籲，為確保活動順利及行人安全，當日將配合實施交通管制：府中路（文化路口至西門街口）將於4月19日（六）16時至20時封閉通行。捷運府中站3號出口之YouBike站點將於13時至20時暫停借還車服務。屆時請民眾配合現場義交及員警指揮，改道通行，並建議多加利用大眾運輸工具前來觀賞，共同享受這場來自日本的文化盛事！