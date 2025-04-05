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國營工作年薪百萬！女友爸嫌不上進「一定要嫁他嗎？」　全場喊分

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲女友爸爸認為他不夠上進。（示意圖／pexels）

記者施怡妏／綜合報導

一名31歲的男網友在國營企業擔任雇員，與女友交往3年，但女友爸爸認為他不上進，應該要努力考試升遷，擔任主管職，還聽到女友爸爸對女友說「妳有一定要嫁他嗎？」感覺自己跟女友家格格不入，似乎沒有升遷就進不了家門，不過他不喜歡做管理工作，也不想扛壓力，「是不是只能分手了？」貼文掀熱論。

有網友在PTT發文，22歲就進國營企業擔任雇員，今年31歲，年薪100萬左右，但女友爸爸對他的職業不滿意，好幾次問為何不繼續考試拚升遷，男生做到50、60歲還是當技術員沒有前途。他還聽到女友的父親對女兒說「感覺他都沒在唸書，也不想繼續拚，雖然體貼又懂事，但就是不太上進，妳一定要嫁他嗎？」

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原PO坦言，知道自己不喜歡管理工作，也不願承擔過多的壓力，因此不想考試，也多次向女友表達，希望能在父親面前多講一些自己的優點，但感覺女友跟父親一樣，希望他能夠升遷。他感覺自己跟女友家格格不入，「好像我沒考升，就入不了他們家，也許雇員就是丟臉，就是低階吧，就算真的結婚也是被她爸瞧不起，還是乾脆點直接分了？」

貼文曝光，網友表示，「他爸不是瞧不起你，只是擔心你們能不能撐住一個家」、「怕你不能給他女兒幸福吧」、「先算算你們組成家庭要多少開銷（買房、車、小孩），兩人的儲蓄跟之後的持續收入能否負擔」、「31歲，穩定破百國營，其實已經不錯了」。

但也有網友認為，「如果你女友希望你上進，而你比較想維持現狀安穩過日子那就是分手，因為你們價值觀根本不合」、「重要的不是她老爸怎麼想，而是女友怎麼想，你又不是跟老爸交往，但既然你女友也可能有這種想法，說實話是早點分沒錯」。

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