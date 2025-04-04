蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰：吃了一頓32%的關稅

▲副總統蕭美琴問民眾，「清明節潤餅都包什麼料」 。（圖／翻攝蕭美琴threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

清明時節將至，家家戶戶掃墓祭祖，享用應景的「潤餅」。對此，副總統蕭美琴也應景PO文，詢問「大家都包什麼料呢？」引起大批網友討論。

蕭美琴4日在threads發文詢問，「清明節必吃的潤餅，大家都包什麼料呢？」並附上她拿著潤餅，開心地合拍的照片。

網友看完紛紛留言，「我吃了一頓32%的關稅」、「人家越南副總統坐飛機去白宮談判，妳在這裡談潤餅，笑死人」、「包啥？32%美國關稅嗎」、「號稱對美溝通第一把交椅。台灣關鍵時刻只能在脆問潤餅包什麼料，民進黨的團員都這麼沒料嗎」、「說最會和美國對話的副總統在這邊吃潤餅」、「當初賴清德選妳做副總統，不就是看在妳有駐美大使的經歷、方便跟美國溝通。結果川普要課台灣32%關稅，妳還在這包潤餅」。

也有人說，「等一下，她是副總統，沒有實際權利的，除非賴清德退下，好死不死把爛攤子交給她，她處理不當，大家罵她還情有可原，她現在沒有實權的啊」、「全世界很多國家都被課稅，那些國家的元首是不是都無能？美國是針對全世界，不是只針對台灣」，但也被網友回嗆「送了台積電、買了牛肉、吃了萊豬，最後換來32%，要不要看一下日本韓國幾%」。

據《CNN》分析，川普政府的關稅計算公式可能非常粗暴，直接採用「該國對美國的貿易順差 ÷ 該國出口至美國的總額 × 1/2」，因此未考慮各國實際關稅的稅率，只鎖定對美有龐大貿易順差的國家進行，可能對美國依賴的供應鏈國家造成深遠的影響。