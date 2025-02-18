林志穎「20歲超紅時入伍」消失2年！曾在軍中被狂噓　PTT推爆

▲林志穎。（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

記者周亭瑋／綜合報導

33歲藝人王大陸今（18）日因涉嫌逃兵役被逮捕，據悉，他為了躲兵役，豪砸100萬元找來專門的集團騙過醫師，成功取得診斷證明，消息引發譁然。就有網友表示，當年林志穎爆紅時，就乖乖去當兵、消失2年，被PTT鄉民狂讚。

網友在PTT發文提到，林志穎17歲出道就爆紅，一整個紅的誇張，「當年他20歲也是乖乖去當兵，還是2年的兵，而且他一路以來沒什麼重大負面新聞，覺得能在最紅時當兵，真的就佩服了。」

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對此，網友們紛紛回應，「林志穎形象不錯啊」、「現在的韓國，仍維持男生不當兵就社死的觀念，倒是台灣這幾十年來的改變很大，不當兵的男生不會被撻伐」、「放棄光環去當兵，真的不簡單」、「當時的氛圍，躲兵役會社死」、「那時候不當兵會被罵死的」。

值得一提的是，林志穎過去曾透露，「剛開始在軍中表演真的是被噓爆，讓我難過了一陣子，我心想大家都是同袍何必呢？我就改變自己，第一首歌下台跟大家擊掌握手，唱到第二首大家變成幫我打拍子，不再有深沉噓聲，這真是很有趣的舞台經驗。」

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▼王大陸到新北地檢署。（圖／記者陳以昇翻攝）