港務公司招考228人　起薪最高上看5.6萬

▲港務公司擴大招募，招考職缺地點包含9港口。（示意圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

鐵飯碗釋職缺，國營企業台灣港務公司今年擴大招募，預計招考正、備取共228人，不但基層員工起薪突破4萬，部分職缺起薪更上看5.6萬元，即起開放報名至3月12日止。

台灣港務公司公告甄試簡章，預計於114年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為5萬6680元；員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為4萬8230元；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為4萬1570元。

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港務公司說明，為因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務，招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口。

此外，港務公司指出，已參考軍公教待遇調整幅度，並規劃全面調薪3%。待相關程序完成後，新進人員起薪將進一步調整，提供更具競爭力的薪資條件。即日起開放報名至3月12日17時止，並於4月19日辦理筆試、5月24日及25日辦理口試，其中筆試設雙北、高雄共2考區，口試設高雄考區，報名相關資訊請至港務公司甄試報名網站查詢。