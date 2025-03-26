交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨發文透露，在交友APP看到一位24歲女工程師，對方自稱個性外向、喜歡旅遊美食，也想環遊世界，至於對另一半的要求，希望無不良嗜好，同時年薪達500萬以上，這讓他忍不住驚呼，「現在漫天喊價就是了？」

網友在PTT分享截圖，只見該位女工程師透露，自己身高165公分、長髮、個性外向，喜歡旅遊、美食、看電影，想環遊世界，平時也會做皮拉提斯、跟朋友打高爾夫，「雙碩士、有車，有生小孩、結婚的計畫。」

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不僅如此，女工程師表明，期望另一半年薪達500（萬）以上，同時無不良嗜好、不抽菸，酒的話可以偶爾小酌。

眼看女方開出「年薪500萬以上」的要求，他不禁錯愕直呼，「現在漫天喊價就是了，你各位年薪300（萬）的，有什麼精進方法可以到年薪500（萬）？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

對此，鄉民紛紛回應，「我年收500個寶特瓶回收，可以應徵嗎」、「一個願打一個願挨」、「24歲雙碩士本來就不是你一般人能碰的」、「人家是雙碩又是工程師，搞不好年薪也是500萬」、「家境很好吧！沒500（萬）人家不放眼裡」。

不過，也有不少人直言，「合則來不合則去，沒什麼好說嘴的」、「她條件列在那了，至少不是事後才在那靠杯」、「她如果一開始寫清楚，不用浪費時間也很實際」、「她條件先列不好嗎？你家住海邊？」「她規則寫很清楚了，沒啥毛病」。

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