228連假結束「還剩4連假」　一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

228連假剛過，就有許多上班族在網上直呼，已經在期待清明連假了，更有人翻閱行事曆，發現今年的連續假期，不論天數和日期都很漂亮。對此，《ETtoday新聞雲》整理出2025年剩下的4大連假，讓讀者們一目了然。

隨著假期結束，不少網友在Threads發文，有的感嘆患上收假症候群，有的則已經開始期待下個連假，紛紛表示「連假結束了，大家都在收心上班嗎？今天打開脆的第一篇文，就是倒數清明連假31天」、「坐等清明連假」、「明天清明連假的高鐵票就可以買囉」、「放了三天假的我，愛睏、想回家、 肚子餓、坐等清明連假（倒數31天）」、「離清明連假還剩31天」、「人生的下一個重心是清明連假」。

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不僅如此，還有熱心網友表示，228連假放完之後，就是清明節跟端午節，下半年則有中秋跟國慶連假，「單周放雙連假，中間請特休可以變9天長假，要出國的人可以好好計劃一下。」

對此，一票上班族嗨翻，直呼「今年的連假天數跟日期都很漂亮，國慶跟中秋要好好規劃一下」、「超期待中秋跟國慶連假，單周雙連假好少遇到」、「好驚喜！沒想到中秋跟國慶單周雙放3天，特休可以拿出來運用一下」。

▲2025年行事曆。（圖／取自行政院人事行政總處、記者製表，點圖可放大）

【2025年剩下的4大連假】

清明連假：4月3日（四）-4月6日（日）

端午連假：5月30日（五）-6月1日（日）

中秋連假：10月4日（六）-10月6日（一）

國慶連假：10月10日（五）-10月12日（日）

【放假攻略】

清明連假：請3月31日（一）、4月1日（二）、4月2日（三）→共放9天

中秋+國慶連假：請10月7日（二）、10月8日（三）、10月9日（四）→共放9天

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