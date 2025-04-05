川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

▲任天堂於2日發表備受矚目的Switch 2主機 。（圖／記者蘇晟彥攝）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於2日宣布實施全球性「對等關稅」政策，對日本進口商品課徵高達24%的關稅。日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）也受到波及，原訂於下週開放的Switch 2新主機美國預購計畫臨時喊卡，官方坦言，必須重新評估關稅與市場變動所帶來的影響。

根據BBC報導，任天堂於2日發表備受矚目的Switch 2主機，當時還表示美國地區將在幾天內開放預購，但如今被迫調整計畫，「Switch 2美國預購將不會如原定在4月9日開始，因我們需要評估關稅衝擊與市場情勢的變化。」

儘管如此，任天堂仍表示，主機將會按照原定計畫，於6月5日正式上市。公司也強調，這項調整僅限美國地區，英國的預購不受影響。

此次重稅政策讓任天堂陷入兩難，因其公司總部設於日本，面臨高達24%的新關稅，這筆費用最終可能轉嫁給消費者。

消息一出，不少美國玩家擔心，Switch 2價格可能因此調漲。事實上，任天堂在發表會上宣布，新主機定價為449.99美元（約台幣1萬4625元），代表作《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）實體版則為79.99美元（約台幣2600元），但若與主機綁定購買可享優惠。

目前外界還不清楚，任天堂在訂定原始售價時是否已經考量到可能的關稅問題。即使有預先估算，也難以預料川普政府會直接將稅率拉高到24%的程度。