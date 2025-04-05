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網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

▲「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前在Truth Social上轉發一段影片，內容宣稱「股神」巴菲特力挺他當前的經濟操作，引發熱議。不過，巴菲特旗下波克夏投資公司（Berkshire Hathaway）隨即發聲明駁斥，強調網路流傳的說法「全部都是假的」。

根據《路透社》報導，這段影片由帳號AmericanPapaBear上傳，聲稱川普正在刻意讓股市下跌，目的是逼迫聯準會（Federal Reserve）降息，好讓中產階級能有機會進場買股。

影片甚至提到，「這就是為什麼巴菲特剛說，川普做出的是他50年來看過最棒的經濟決策。」

▲網路上瘋傳的造假影片。

這番言論也迅速在網路上瘋傳，波克夏4日出面回應，「目前在社群媒體上（包含 X、Facebook、TikTok 等）流傳有關巴菲特言論的報導都是假的。」

巴菲特接受CNBC訪問時也親自表態指出，目前外界流傳的這類假訊息，必須立刻澄清。他強調，在5月3日波克夏於內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）舉行年度股東大會之前，他不會針對市場、經濟或關稅相關議題公開發言。

現年94歲的巴菲特，自1965年起執掌波克夏至今，早已被視為全球最具影響力的投資人之一。不過早在去年10月，也就是川普成功連任白宮前，波克夏就曾特別發聲明，強調巴菲特不會對任何政治人物或投資商品背書，當時正是因為市場上出現大量「假冒名義」的詐騙說法。

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