網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

▲「股神」巴菲特(Warren Buffett)。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前在Truth Social上轉發一段影片,內容宣稱「股神」巴菲特力挺他當前的經濟操作,引發熱議。不過,巴菲特旗下波克夏投資公司(Berkshire Hathaway)隨即發聲明駁斥,強調網路流傳的說法「全部都是假的」。

根據《路透社》報導,這段影片由帳號AmericanPapaBear上傳,聲稱川普正在刻意讓股市下跌,目的是逼迫聯準會(Federal Reserve)降息,好讓中產階級能有機會進場買股。

影片甚至提到,「這就是為什麼巴菲特剛說,川普做出的是他50年來看過最棒的經濟決策。」

Trump posted this video on Truth Social.



It says he’s purposely crashing the stock market, and he’s been praised for it by Warren Buffett (not true). pic.twitter.com/5iM6xQveme