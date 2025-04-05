川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）實施對等關稅政策，幾乎所有國家都被課徵至少10%的基本關稅。美國有線電視新聞網（CNN）列出4大類最受衝擊、漲價最有感的商品。

首先是筆電和平板電腦。根據美國聯邦貿易數據顯示，去年中國、越南和台灣是美國筆電和平板電腦的前三大供應國，出口總額達472億美元（約新台幣1.56兆元）。如今，幾乎所有消費性電子產品，包括智慧型手機和電腦顯示器，都可能漲價。

其次是鞋類。去年，中國和越南向美國出口了價值185億美元（約新台幣6107億元）的鞋子，這幾乎占美國進口鞋類總量的70%。

第三是玩具。去年，中國和越南是美國玩具的前兩大供應國，出口總額達150億美元（約新台幣4951億元）。美國玩具協會（Toy Association）估計，美國銷售的所有玩具中，有77%都是在中國製造。該協會執行長Greg Ahearn表示，中國製玩具的售價將會上漲至少30%。

最後是服飾。去年，中國與越南向美國出口約140億美元（約新台幣4621億元）的成衣，成為美國服裝的兩大進口來源國。其他國家如孟加拉、印度、印尼、柬埔寨也遭遇26%至49%的對等關稅。美國時尚產業發言人Stephanie Gauzens認為，川普的關稅措施將對時尚產業造成衝擊。