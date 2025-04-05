再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策，其中台灣遭課高達32%的稅率，引發各界關注。雖然最新一波關稅尚未針對半導體產業，但美國商務部長盧特尼克直言，美方仍在研究如何重新奪回晶片製造的主導地位，更直批過往的政策讓美國的晶片產業「全被台灣搶走了」。

根據《商業內幕》報導，盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC訪問時指出，雖然川普（Donald Trump）最新一波關稅尚未針對半導體產業，但美方仍在研究如何重新奪回晶片製造的主導地位，「川普總統會深入研究這些議題，未來會有後續的動作，把從台灣流失的晶片製造業帶回美國。」

盧特尼克表示，美國必須有自保能力，並質疑為何美國的電子產品幾乎都在台灣生產，「以前這些東西都是在美國做的，我們的政策讓這些產業全被台灣搶走。」

盧特尼克說，「我們大家都拿著心愛的 iPhone，那為什麼這些手機非得在台灣或中國製造？為什麼不能用機器人自動化技術，在美國生產？川普總統說得很清楚，這些東西以後要在美國製造。」

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／達志影像／美聯社）



川普日前宣布，對所有對美國商品徵收關稅的國家，實施「對等關稅」（reciprocal tariffs）。這些新關稅的起始稅率是10%，涵蓋185個國家或地區，而台灣被課以32%的對等關稅。

根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）的數據，台灣生產了全球92%的最先進微晶片。川普在競選期間就曾多次表示，台灣之所以富裕，是因為搶走了美國的晶片產業。

川普去年7月接受《彭博商業周刊》專訪時表示，「我是說，我們到底有多蠢？他們把我們整個晶片產業都搶走了，變得超級有錢，他們幾乎搶走我們100%的晶片業，我還得說他們做得好，因為當時美國是由一群蠢蛋在掌舵，我們根本不該讓這種事發生。」

總統賴清德3日針對川普的關稅新制在臉書發文表示，對等關稅政策以貿易逆差為核算基礎，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補與實質貿易關係，政府會持續與川普政府展開協商。

事實上，美國近年來一直試圖減少對台依賴，前總統拜登（Joe Biden）在2022年簽署《CHIPS法案》，投入數十億美元聯邦資金扶植本土半導體產業。美方去年11月更宣布提供台積電（TSMC）高達66億美元補助，用於在亞利桑那州鳳凰城建造三座晶圓廠。

不過專家坦言，儘管美國大力招商設廠，台積電最先進的製程仍可能繼續留在台灣。《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）就指出，這是台灣最具戰略價值的資產，台灣政府短期內不可能讓最先進技術出走，「沒有這項籌碼，要從美國換取安全保障幾乎是不可能的事。」