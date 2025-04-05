　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布實施「對等關稅」政策，其中台灣遭課高達32%的稅率，引發各界關注。雖然最新一波關稅尚未針對半導體產業，但美國商務部長盧特尼克直言，美方仍在研究如何重新奪回晶片製造的主導地位，更直批過往的政策讓美國的晶片產業「全被台灣搶走了」。

根據《商業內幕》報導，盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC訪問時指出，雖然川普（Donald Trump）最新一波關稅尚未針對半導體產業，但美方仍在研究如何重新奪回晶片製造的主導地位，「川普總統會深入研究這些議題，未來會有後續的動作，把從台灣流失的晶片製造業帶回美國。」

盧特尼克表示，美國必須有自保能力，並質疑為何美國的電子產品幾乎都在台灣生產，「以前這些東西都是在美國做的，我們的政策讓這些產業全被台灣搶走。」

盧特尼克說，「我們大家都拿著心愛的 iPhone，那為什麼這些手機非得在台灣或中國製造？為什麼不能用機器人自動化技術，在美國生產？川普總統說得很清楚，這些東西以後要在美國製造。」

▲▼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／達志影像／美聯社）

川普日前宣布，對所有對美國商品徵收關稅的國家，實施「對等關稅」（reciprocal tariffs）。這些新關稅的起始稅率是10%，涵蓋185個國家或地區，而台灣被課以32%的對等關稅。

根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）的數據，台灣生產了全球92%的最先進微晶片。川普在競選期間就曾多次表示，台灣之所以富裕，是因為搶走了美國的晶片產業。

川普去年7月接受《彭博商業周刊》專訪時表示，「我是說，我們到底有多蠢？他們把我們整個晶片產業都搶走了，變得超級有錢，他們幾乎搶走我們100%的晶片業，我還得說他們做得好，因為當時美國是由一群蠢蛋在掌舵，我們根本不該讓這種事發生。」

總統賴清德3日針對川普的關稅新制在臉書發文表示，對等關稅政策以貿易逆差為核算基礎，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補與實質貿易關係，政府會持續與川普政府展開協商。

事實上，美國近年來一直試圖減少對台依賴，前總統拜登（Joe Biden）在2022年簽署《CHIPS法案》，投入數十億美元聯邦資金扶植本土半導體產業。美方去年11月更宣布提供台積電（TSMC）高達66億美元補助，用於在亞利桑那州鳳凰城建造三座晶圓廠。

不過專家坦言，儘管美國大力招商設廠，台積電最先進的製程仍可能繼續留在台灣。《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）就指出，這是台灣最具戰略價值的資產，台灣政府短期內不可能讓最先進技術出走，「沒有這項籌碼，要從美國換取安全保障幾乎是不可能的事。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光
美課徵台灣32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做
載客到圓山大飯店「停車11分鐘」收300元　司機怒PO發票開
賈吉又炸！　開季7戰6轟17打點締史上紀錄
全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了
台灣第一人！　林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光
清明連假Day3變天！下週鋒面報到　連續7天有雨
快訊／6.9強震襲巴布亞紐幾內亞！　海嘯警報發出
台股下周「崩跌2000點不意外」　專家：抄底前要先想破底怎辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

川普宣布TikTok禁令延長75天！傳沃爾瑪有意收購　發言人急澄清

美財長：股市暴跌是科技七雄的問題　非川普所致

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞！　海嘯警報發出

川普重課46%關稅　越南願將美商品進口稅率「降至0%」

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

川普宣布TikTok禁令延長75天！傳沃爾瑪有意收購　發言人急澄清

美財長：股市暴跌是科技七雄的問題　非川普所致

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞！　海嘯警報發出

川普重課46%關稅　越南願將美商品進口稅率「降至0%」

聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

Nissan、雷諾公布新戰略！調整交叉持股、明年推Twingo雙生電動車

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

羅伯斯談弗里曼傷勢：給他時間休養！目標12日回歸

小孟老師／4月5日星座運勢　魔羯跟朋友合好的好日子

職場大革命　未來工作空間的致勝關鍵

投手大谷復出倒數？羅伯斯曝最新投球計畫

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

圓夢！　彰泰國中「學霸美少女拚」進北一女科學班

清明掃墓上香拜祖先被煙嗆到　陸男一檢查罹肺炎

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

國際熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

中國報復　美企杜邦遭反壟斷調查

「Nike經典鞋恐飆漲10%」 業界人士分析：越南製鞋基地受衝擊

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

北韓大學生酸「援俄士兵死一堆人」遭流放！

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

她不孕求子「拚2年懷孕」！分娩併發症猝逝

更多熱門

相關新聞

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

美國「對等關稅」政策影響全球，涵蓋185個國家，導致全球股市大跌，美股也連續兩天暴跌。總統川普今天在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文，試圖穩定投資人信心，保證來美國投資一定會賺，並強調相關政策絕不退場。

TikTok禁令延長75天　傳沃爾瑪有意收購

TikTok禁令延長75天　傳沃爾瑪有意收購

台被課32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌

台被課32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌

越南願將美商品進口稅率「降至0%」

越南願將美商品進口稅率「降至0%」

川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

關鍵字：

川普關稅貿易戰中美貿易戰對等關稅北美要聞台灣晶片商務部長Howard Lutnick

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面