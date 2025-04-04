因應美國關稅衝擊　勞動部規劃150億元祭4大措施

▲勞動部長洪申翰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院今（4日）下午舉行記者會，對外說明評估及因應措施。其中，勞動部長洪申翰宣布，勞動部將提供4個支持措施，預估經費150億元，後續會視關稅對勞動市場的影響狀況，機動調整政策與經費規模。

洪申翰在記者會指出，過去幾年台灣失業率相當低，不希望勞動市場再有過大波動，因此因應對等關稅施行，雖然最嚴峻狀況不一定會發生，但已經預先設想及準備支持方案，盼能立刻協助勞工。第一個措施，針對勞資進行主動訪視，主動聯繫關心受影響企業工會，聆聽受影響情形並蒐集相關建議，掌握事業單位的人力變動情形及服務需求，提供企業穩定僱用相關資訊。

第二，為了讓在職勞工安心穩定就業，降低解僱風險，洪申翰表示，勞動部對潛在受衝擊勞工提供薪資補貼、鼓勵事業單位辦訓。提供減班休息勞工最長12個月的勞工薪資差額補貼；鼓勵勞工在減班休息期間參訓將核發訓練津貼，同時鼓勵企業辦理在職訓練以及協助微型創業，都會給予補貼。

第三，受衝擊再就業部分，讓受衝擊離開職場的勞工重返職場，洪申翰說，勞動部會鼓勵企業僱用失業勞工並核予僱用獎勵，同時創造多元就業機會，也規劃擴大公共服務職缺，結合政府部門合作提供臨時性短期工作機會、發給工作津貼。

第四，針對將畢業的青年，洪申翰說，畢業青年的職缺是最容易受景氣影響與波及的，為了讓畢業青年順利銜接職場，勞動部也會提供工作崗位訓練與職前訓練補助，包含發給尋職津貼與就業獎勵金，計畫包含青年先僱後訓計畫以及青年職前訓練學習獎勵金、初次尋職青年穩定就業等。

洪申翰指出，勞動部共有4大措施，預計投入新台幣150億元，後續會視勞動市場狀況滾動檢討，8日起各產業可以透過諮詢專線0800-777-888，勞動部會提供詳細的政策資訊。

