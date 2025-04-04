台灣遭課稅32％　財政部提「增補助＋減利息」救國內廠商

▲行政院召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中台灣被課徵32%關稅，引發關注。行政院長卓榮泰今（4日）率領財政部、經濟部、農業部、勞動部等首長召開記者會，宣布針對9大面向及20項措施，推出總經費達880億（其中工業700億、農業180億）的協助方案。財政部長莊翠雲指出，財政部將提出三大財政支援，分別為金融支持、租稅優惠及簡化通關，協助國內廠商應對衝擊。

莊翠雲表示，「金融支持」分為2種措施，措施1為「出口廠商融資利息減碼」，對於出口廠商，以2千億貿易融資規模，方案內容為貸放年利率減碼1％，每家廠商每年利息最高500萬元；中小企業或經主管機關認定受美國關稅政策衝擊較大者，年利率減碼1.5％，每家廠商每年可減收利息最高600萬元；案件受理後，可回溯自衰退月份起適用利息加碼，預算經費120億元。

莊翠雲續指，出口廠商1650億元輸出保險費用減免，此舉可減少對單一地區依賴，適用對象和措施與1相同，方案內容有徵信費、保險費最低以1折計收，預算金費為20億元。

針對「簡化通關」，莊翠雲說，為降低行政成本，分為2種措施，措施1為保稅區通關全免裝箱單，只要保稅業者按月彙報報關案件，就免再提供裝箱單，對象為科學園區、保稅工廠、保稅倉庫等等，此舉每月可減少製作約20萬份裝箱單及許多作業時間；措施2為降低行政成本，保稅區通關全免裝箱單，每月減少製作約20萬份、及10萬小時作業時間。

對於「租稅優惠」，莊翠雲也將其分為2種措施說明，措施1為提供研發與設備支出抵減，在《產業創新發展條例》中的租稅優惠，鼓勵產業創新轉型；措施2為擴大抵減適用，例如《產業創新發展條例》10-1新增AI和節能減碳，支出上限由10億元提高至20億元，也鼓勵資金挹注新創產業，門檻由3億元調降至1.5億元。