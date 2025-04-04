川普關稅核彈台股「剉咧等」？　卓揆：要有心理準備面對一場震撼

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，台灣被課徵32%關稅。行政院長卓榮泰今（4日）率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等首長召開記者會，宣布9大面向及20項措施。對於媒體詢問，下周一股市開盤，外界憂心關稅對股市的衝擊。卓揆回應，未來衝擊一定是有的，這一兩天會跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控，禮拜一會給國人更有安定的感覺，但一定要有心理準備，可能面對一場震撼。

在記者會的媒體提問環節中，有媒體詢問，總統指示向美國交涉對等關稅，台灣預期協商等級為何？蕭美琴是否有機會以特使身分領軍？有無可能在關稅生效前帶著腹案去美國溝通？

卓榮泰表示，台美經貿小組一直由鄭副院長率領，相信她充分掌握國家目前情勢，也要再度肯定經貿辦公室，楊珍妮政委率領幾位同仁辛苦努力，自己始終認為他們人力不足，會補充人力、讓他們有更強戰鬥力。卓指出，至於任何國內外情勢，都有需要透過更多管道得到更多專業上諮詢，來作為判斷依據，社會人士若要諮詢，都歡迎且必要。

有媒體追問，下周一股市開盤，外界憂心對股市衝擊，經濟相關部會是否有做好因應措施，也有學者建議央行放手匯率，是否有相關規劃？豬肉產品等可能構成貿易障礙，如何因應？

卓榮泰回應，對於匯率問題，會請央行、金管會今天彙整所有已經發生、或者預判未來可能，向他報告，彙整之後若有需要會即時向外界說明，關稅問題除了關稅本身稅率，要排除一些非貿易障礙，在合理、有世界共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康列為優先考量。

卓榮泰也指出，未來衝擊一定是有的，希望經過今天美國股市震盪、行政院對外說明，在這一兩天會再跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控。

卓榮泰強調，政府準備是全面性的，會積極研究這幾天變化狀況，也會請示總統跟所有部會進一步研商，再給兩天時間，禮拜一會給國人更有安定的感覺，但一定要有心理準備，可能會面對一場震撼。