反擊！陸對美所有商品加徵34%關稅　「5連招」同時發動

▲中美新一輪關稅大戰開打。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

為反擊美國的「對等關稅」，中國大陸國務院關稅稅則委員會4日下午宣布，對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會表示，美國政府宣布對中國輸美商品徵收「對等關稅」，做法不符合國際貿易規則，嚴重損害中方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

同時，大陸商務部也宣布，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將16家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，「這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，任何出口經營者不得違反上述規定。」

▼川普宣布對180多國加徵「對等關稅」。（圖／路透社）



大陸商務部還將斯凱迪奧、BRINC無人機等11家美國公司列入《不可靠實體清單規定》，稱相關公司不顧中方強烈反對，與台灣開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

大陸商務部強調，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心，「中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。」

大陸商務部並對美國進口的醫用CT球管發起反傾銷立案調查，調查期為2024年1月1日至2024年12月31日，產業損害調查期為2022年1月1日至2024年12月31日。

大陸商務部還會同海關總署，發布了關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起正式實施。

大陸海關總署也公告，為保護中國消費者健康，保障中國畜牧業生產安全，由於相關進口產品存在檢驗檢疫問題，決定暫停1家美國涉事企業高粱輸華資質，3家美國涉事企業禽肉骨粉輸華資質，並暫停2家美國涉事企業禽肉產品輸華。

另外，大陸商務部也向世界貿易組織WTO）就美國向全球加徵「對等關稅」在WTO爭端解決機制提起訴訟。大陸商務部並痛批，美方做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害世貿組織成員正當合法權益，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，是典型的單邊霸凌做法，危害全球經貿秩序穩定

美國總統川普（Donald Trump）2日簽署「對等關稅」行政令，對180多個國家加徵關稅，其中，中國大陸除了先前已加徵的關稅外，再被加徵34%關稅。