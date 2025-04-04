她換5間公司「被嫌常換工作」　過來人力挺：年薪洗到破百萬

▲原PO畢業換了5次工作，被友人質疑「是不是不穩定？」。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「誰想一直換工作？」一名女網友透露，她至今換了5份工作，常被質疑不穩定，但她經歷過低薪爆肝、主管情緒失控、扣薪、長期過勞等不合理對待，直到第五份工作才終於遇到夢想公司。文章曝光後，有過來人分享，就是靠跳槽替自己加薪，「年薪48萬洗到100-120萬，不在年輕的時候換，老了只會腳麻！」

一名33歲女網友在Dcard表示，她畢業11年已換過5份工作，總被朋友質疑「是不是不穩定」，但她無奈直呼「如果公司夠好，誰想一直換工作？」畢竟每次換工作都得重新適應環境，「如果一份工作能做到退休，我當然願意啊！」

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原PO也說明她換工作的原因，第一份工作是在學校做專案助理，卻是1人兼3分職務，還得負責設計及行政事務，月薪僅28K且責任制，經常加班卻沒加班費，主管情緒失控，甚至曾發生職場霸凌導致同事輕生的事件。她因長期過勞身體出狀況，最終決定離職。

第二份工作雖然輕鬆無壓力，是在網路商店當行政，但老闆非常小氣，每年爽換新車卻不給員工獎金。老闆甚至以「表現不如預期」為由，要扣原PO薪水5000元，她氣得她馬上離職。

第三份則是一間傳產公司，雖然年薪達80萬，福利完善且年年調薪，但工作量大且長期加班壓力爆表，讓她身體再度亮紅燈，只好為了健康請辭。

第四份工作依然是傳產，月薪3萬6000元但制度不透明，加上主管擺爛、獎金浮動且隨便扣薪，請假就會被扣到快沒薪水，讓她心寒。這份工作她從一開始就沒打算待太久，找到機會就跳槽。

現在第五份工作助理職已入職半年，是她一直嚮往的夢想公司，月薪4萬5000元，不加班、有免費午餐，環境也不錯，雖然還在適應期，但她願意長期努力經營。

底下引來年輕人力挺，「我才要24就換了4間了，現在要去第5間」、「妳的想法跟我一樣，覺得工作是為了賺錢，但我沒有要把健康賠上去」、「我覺得換工作沒有不好，除非是醫學系、社工系這種有明確出路的，否則一般人都不太知道自己的適才適所」。

也有過來人分享，「還好啦！我畢業4年換4份工作，從年薪48萬洗到100-120萬，不在年輕的時候換，老了只會腳麻」、「我從2017畢業後至今換了10份吧，像是外派對岸、百貨客服、採購、行政、台水行政、中華電信管理師等，薪水從年薪45萬到100萬」。