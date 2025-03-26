　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談國軍加薪　賴清德喊話藍白：邊凍刪預算邊漫天喊價「無助國安」

▲▼總統賴清德勗勉「立即備戰操演部隊-衛戍第二戰鬥隊」海軍陸戰隊66旅。（圖／總統府提供）

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（26日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時表示，4月1日開始，將提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給，以基層官士兵為優先，落實政府照顧國軍的承諾。也因此，期盼在野黨能審慎思考凍刪國防預算的影響，大家應該團結一致、支持國防，不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價，這樣無助於提升國家安全。

賴清德表示，面對日益複雜的區域情勢，我們要有即時應處的能力，所以上週，國軍完成了為期五天的「立即備戰操演」，持續強化保家衛國、維護區域安全的整體量能。國軍弟兄姊妹站在守護台灣的第一線，是全體國人共同的希望，政府要承擔起照顧國軍的責任，更要做全體官兵的後盾。

對於國軍加薪，賴清德指出，民進黨政府長期以來，致力於提升國軍待遇與權益，他已經宣布，將在4月1日開始，提升志願役勤務加給與戰鬥部隊加給。此次待遇調整，以基層官士兵為優先，落實政府照顧國軍的承諾。

賴清德強調，提升國軍待遇，是希望在穩固國防實力的同時，更能為國家培育更多優秀的國軍人才；也因此，期盼在野黨能審慎思考，凍刪國防預算的影響，大家應該團結一致、支持國防，不能一方面凍刪、另一方面又漫天喊價，這樣無助於提升國家安全。

而首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」，明天將在台南舉辦。賴清德表示，總統府全社會防衛韌性委員會，是行動的委員會，這次的實地演練，將融入地震、海嘯、以及關鍵基礎設施爆炸等複合式災難場景，來考驗政府大規模疏散撤離、擴充急救醫療場所等應變能力，更要驗證政府、民間相互支援與應變的能量。

賴清德強調，面對突發的天然災害，除了中央與地方政府各部門，都要有緊急應變能力，提升全民自我保護能力，也是非常重要的任務，希望透過這次的演練，提升國人朋友的防災意識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不想當兵！竟拿剪刀狂刺督導長　新兵下場出爐
開出1000萬發票！　店家嗨公布消費時間
快訊／滅不完！南韓死傷人數持續擴大　累計24人亡
快訊／黃子佼部分認罪求改判！　仍不願向被害人道歉
洪淨動手前一晚叫傳播妹享樂！檢斥：怎麼會無殺人犯意
大批警力佈署！張安樂記者會突喊卡：沒要宣布幫主
快訊／黃子佼步出法院　深深一鞠躬5秒
19人吃快炒「11人不適」！　她嘔吐狂拉20次
iOS 19爆「重大設計改變」　11年蘋果史上最大變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

民進黨團議場前排班「48小時」　週五院會將為議事錄大戰

罷免徐巧芯、王鴻薇、李彥秀支持度高　藍：民調抽樣是在台南？

亞亞小微鼓吹武統該被驅逐出境？　街訪掀論戰

談國軍加薪　賴清德喊話藍白：邊凍刪預算邊漫天喊價「無助國安」

中選會拖延審核為「殲滅在野黨」　朱立倫：要讓罷藍、罷綠脫鉤

快訊／黃子佼開庭結束！　面對鏡頭「深深一鞠躬5秒」上車離開

黃國昌下令守住新竹！民眾黨3／30新竹宣講　高虹安、2藍委將到場

曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

轟賴清德搞「賴十七條」是台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

【泰格與雪兒】十年之後

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

民進黨團議場前排班「48小時」　週五院會將為議事錄大戰

罷免徐巧芯、王鴻薇、李彥秀支持度高　藍：民調抽樣是在台南？

亞亞小微鼓吹武統該被驅逐出境？　街訪掀論戰

談國軍加薪　賴清德喊話藍白：邊凍刪預算邊漫天喊價「無助國安」

中選會拖延審核為「殲滅在野黨」　朱立倫：要讓罷藍、罷綠脫鉤

快訊／黃子佼開庭結束！　面對鏡頭「深深一鞠躬5秒」上車離開

黃國昌下令守住新竹！民眾黨3／30新竹宣講　高虹安、2藍委將到場

曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

轟賴清德搞「賴十七條」是台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

台中新光三越氣爆　中檢9度勘查傳訊57人次！暫無人列被告

台9線交通事故　警方即時救援並呼籲注意行車安全

周思齊挑戰101垂直馬拉松！賈永婕激將法笑翻全場

「帝王行人」未讓救護車　交通部：可罰500元、害死亡要賠償

博弈教父2億交保撤銷！今現身再戰羈押庭　林明佐消瘦坐輪椅出庭

Lenovo AI 筆電、平板系列新品！3大功能助力強調「地端護隱私」

「記者誤入群組」提前2hrs揭美空襲計畫！　BBC整理洩密對話5重點

金高銀偷走咖啡！喬治克隆尼、Hanni、林柏宏現身北捷　兒童節春遊攻略一次搞定

台大「A+設15%上限」卡關　另提6草案延至115學年實施

2隻天竺鼠比賽「吃水蓮」狂嗑畫面超療癒

政治熱門新聞

快訊／遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬驗傷單

即／亞亞被下令離台　中華人權協會發聲明

柯建銘「打斷拐杖」噴出　徐巧芯：情緒崩潰近乎瘋魔

幕後／大罷免「綠4招登場」全揮空　罷團反應冷、二階預計成案數下修

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

忘了？韓國瑜稱官員逕自離席　影片曝卓榮泰當面獲韓同意才離開

二階連署進度最快！　罷免李彥秀13天衝破2萬份連署　

亞亞離台留下千字文：希望噩夢快過去

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

徐巧芯被「斷棒」砸到驗傷　柯建銘喊去告：毀損公物全換新我賠！

謝龍介曝「普發1萬」已送二讀：賴清德可能還加碼

快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

即／黃子佼開庭結束！　面對鏡頭「深深一鞠躬5秒」上車離開

桃園某補習班狼師襲胸、把學生打到全身瘀青　負責人拿球棒「巡堂」

更多熱門

相關新聞

罷免北市藍委民調高　藍：抽樣在台南？

罷免北市藍委民調高　藍：抽樣在台南？

全台大罷免延燒，今（26日）有一份最新民調指出，支持罷免國民黨立委王鴻薇的45.3％，不支持罷免為45.1％；支持罷免國民黨立委徐巧芯為48.8％、不支持45.8％，另支持罷免國民黨立委李彥秀的佔46.6％、不支持41.3％。國民黨發言人楊智伃狠批民調非常不具公信力，樣本數也僅800多件，「難道民調抽樣是在台南？這份民調可信度與專業度敢拿出來說嘴？」只是配合民進黨操弄大惡罷帶風向。

批中選會殲滅在野　朱：要讓罷藍、罷綠脫鉤

批中選會殲滅在野　朱：要讓罷藍、罷綠脫鉤

黃國昌下令守住新竹　民眾黨3／30宣講

黃國昌下令守住新竹　民眾黨3／30宣講

曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

曝國民黨2公投案問題多！　時代力量喊反對：反戰公投請去中國辦

批賴清德搞台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

批賴清德搞台獨三部曲　朱立倫：他想當台灣國父

關鍵字：

國軍加薪賴清德全民防衛民進黨國民黨民眾黨國防預算

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面