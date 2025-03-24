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3個月加薪4次！義大醫院升格醫學中心　搶護理人才砸錢留人

▲義大醫院升格醫學中心。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大醫院邁向20周年，同時也慶祝升格醫學中心。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

義大醫院今年邁向20周年，同時也通過評鑑升格為醫學中心，喜上加喜，院方今(24日)舉辦20周年院慶，院長杜元坤表示，他親自見證這20年來的歷程，可說是酸甜苦辣冷暖自知，國內目前缺乏護理人才，又逢鄰近岡山地區新增2家醫院，院內不惜提供更好的薪資留人，光是今年就已加薪4次。

義大醫院今日舉辦20週年暨升格醫學中心慶祝系列活動，義大醫院院長杜元坤、義大癌治療醫院院長洪朝明、義大大昌醫院院長張基昌、屏東義大醫院院長顏政佑皆出席開幕儀式。

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▲義大醫院院長杜元坤,骨科權威,杜式刀法。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大醫院院長杜元坤。（圖／記者許宥孺攝）

杜元坤表示，義大醫院開幕前，他就參與了籌備計畫過程，從一片田裡蓋出一座醫療奇蹟，並得到了衛福部、醫策會的肯定，並升格為醫學中心，20年來可以說是酸甜苦辣，且見證了人口結構變化、醫護人力缺乏。

杜元坤分享道：「很多人跟我說，老杜，升格醫學中心我看你好像很快樂，我說沒有錯，我第1個晚上聽到通過的時候很高興，但到第2天，我覺得新的責任來了。」

杜元坤表示，如何揹起醫學中心這個擔子，第一，是要利用AI精簡人力；第二是精準醫療；第三是國際醫療，院內團隊包括他自己，經常到各國家義診、醫學中心公開示範手術，望眼國際後，再回頭審視台灣需要的是什麼？他認為，現階段應該要將護理人員的心留下，讓他們的工作環境更理想、待遇更好。

▲義大醫院,醫學中心。（圖／記者許宥孺攝）

▲義大醫院今年正式升格為醫學中心。（圖／記者許宥孺攝）

杜元坤表示，醫院成立20年以來，至少加薪2成以上，尤其今年至今已連續加薪4次，從底薪、加班獎金、年終獎金、留任獎金，甚至還有回娘家獎金，從塑造企業文化、穩定加薪，讓同仁把醫院當自己的家，繼續邁向下個20年。此外，院內目前仍有16%患者來自屏東，南部鄉親關注的屏東義大醫院，也預計將於明年正式營運。

義大醫院20周年院慶準備了一系列活動，並提供公費的癌症篩檢服務，讓民眾透過簡單的檢查，更了解自身的健康狀況。此外，院方還準備了豐富的衛教攤位，包括虛擬健保卡教學、病人自主權利法、器官捐贈、安寧療護、身心障礙整合醫療服務宣導，每日上午更安排不同健康議題「醫師開講」，讓民眾掌握最新的健康知識與醫療政策。

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