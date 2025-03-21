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快訊／還有加碼！顧立雄曝國軍加薪第二波　3類弟兄受惠

▲▼顧立雄 立法院國防委員會 中共軍演相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國防部今（21日）公布薪資待遇調整，包含志願役加給及戰鬥加給，每月領取的加給最高將多增加1萬2000元。兩項調增方案，自今年4月1日起立即生效。國防部長顧立雄今下午受訪時也透露，後續還有一些不能兼領戰鬥加給，但也需要被照顧到的，像「電偵加給」、「戰航管加給」、「網路戰加給」部分，這些屬於高專的也希望長留久用，因此也會有「第二波（加薪），請行政院核定後再公布」。

依總統「提升官兵福利待遇」指導，經過縝密規劃，「志願役加給」薪資待遇調整，少校階以下軍士官兵為國軍部隊的作戰主力，志願役加給增加5,000元；中、上校階軍官，屬專業領導職務，同步增加4,000元；將官增加3,000元。「戰鬥部隊加給」薪資待遇調整，第一類型戰鬥部隊加給，增加7,000元；第二類型戰鬥部隊加給，增加4,000元。

有媒體詢問，將官加3千、少校加5千，兩者僅差2千元，這樣的調薪幅度是助提升志願役士氣？顧立雄表示，志願役加給部分，基層比較多，這反映對基層照顧。

顧立雄指出，蠻大比例是戰鬥部隊加給，不管第一類、第二類，照顧大多數比較辛苦的戰鬥部隊人員，體現照顧基層官兵，也要吸納優秀人才來國軍，讓人才能夠長留久用。

針對加薪幅度，顧立雄說明，國防部經過通盤、相關主計、人事單位、資源司規劃出來，後續還有一些不能兼領戰鬥加給，但也需要被照顧到的，像「電偵加給」、「戰航管加給」、「網路戰加給」部分，這些屬於高專的也希望長留久用，因此也會有「第二波（加薪），請行政院核定後再公布」。

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