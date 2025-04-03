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清明掃墓慎防恙蟲！遭叮咬未治療死亡率6成　醫曝防蟲秘訣

▲▼花蓮各衛生所在清明連假來臨前辦理恙蟲病防治宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮各衛生所在清明連假來臨前辦理恙蟲病防治宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明節連續假期，民眾掃墓祭祖或至郊區踏青活動時，極可能接觸到恙蟎孳生的草叢環境，增加感染恙蟲病的風險。花蓮各衛生所在清明連假來臨前辦理恙蟲病防治宣導，提醒鄉親掃墓或野外活動時，穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，離開草叢後儘快沐浴並換洗全部衣物，避免被恙蟲附著叮咬而感染恙蟲病。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，以東部及離島最為常見，今年3月31日止全國恙蟲病確診9例，其中花蓮縣恙蟲病確診2例。經疫情調查結果，患者近期曾至草叢處活動。

恙蟲病是一種由恙蟲傳播的疾病，病原體為恙蟲立克次體（Orientia tsutsugamushi）的細菌。恙蟲是一群屬於蛛形綱的節肢動物，幼蟲非常微小肉眼幾乎看不到，恙蟲會停留在草叢之中，並伺機攀爬到經過草叢的動物或人類身上，若遭到帶有恙蟲立克次體的恙蟲叮咬就有可能會被傳染恙蟲病。

▲▼花蓮各衛生所在清明連假來臨前辦理恙蟲病防治宣導。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
   
朱家祥指出，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處通常會出現焦痂（eschar），是恙蟲病的重要特徵，如未經妥適治療，死亡率可高達百分之六十，經治療死亡率小於百分之五。
 
花蓮縣衛生局提醒民眾，掃墓祭祖或戶外踏青如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin之防蚊藥劑。若出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關旅遊史，特別是出入草叢等暴露史，提供醫師臨床診治之參考。

恙蟲病相關資訊可參閱疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或國內免費防疫專線1922或撥衛生局防疫專線8226975洽詢。

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