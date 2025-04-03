長輩進食易嗆咳！營養師手把手教「潤餅防噎版」　好吞嚥顧健康

▲傳統潤餅(左)易造成消化負擔，營養師推薦為咀嚼吞嚥不好的長輩製作的養生春捲(右)。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

清明時節將至，家家戶戶掃墓祭祖，享用應景的「潤餅」，然而，對於生理機能逐漸退化的長輩來說，潤餅中豐富的食材可能帶來咀嚼不易、難以消化等困擾，甚至引發腸胃不適。營養師建議，在家中製作潤餅時，可以多花一點心思，選擇容易吞嚥的食材，讓長輩也能安心品嚐美味，避免潛在的吞嚥風險。

隨著年齡增長，長輩可能面臨牙齒鬆動、缺牙，或是配戴假牙等狀況，導致咀嚼能力下降。加上口腔與吞嚥肌肉功能的退化，更容易產生咀嚼吞嚥困難的問題。若進食不當，可能造成嗆咳、吸入性肺炎，甚至營養不良等嚴重後果。

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小港醫院營養室王馨羚建議，在準備潤餅時，應以質地柔軟、容易咀嚼的食材為主，避開過於乾硬或纖維過多的配料。不過許多人常有「軟爛的食物就不好吃」的刻板印象，但其實透過巧妙的食材搭配和烹調方式，不僅能讓食物變得更容易吞嚥，也能兼顧美味與口感。

▲春捲材料更換成易吞嚥的食材，亦不失美味。（圖／記者許宥孺翻攝）

王馨羚指出，傳統潤餅內餡常見高油脂的五花肉、香腸等，對於消化功能較弱的長輩來說，容易造成腸胃負擔。潤餅皮可以考慮更軟嫩的蛋皮；內餡部分，可將五花肉替換為低脂的雞胸肉或舒肥雞肉，豆乾絲則可改用質地更細緻的板豆腐絲。

在蔬菜的選擇上，高麗菜和紅蘿蔔是很好的選擇，豆芽菜則可以替換成口感更軟的小黃瓜或冬瓜，並將這些蔬菜燉煮得更軟爛一些。至於潤餅中常見的糖粉和花生粉，建議酌量減少，並將其撒在菜餚中間，利用蔬菜的水分包裹住，避免粉末散開引起長輩嗆咳。

▲好吞嚥的營養潤餅可避免潛在的吞嚥風險。（圖／記者許宥孺翻攝）

王馨羚表示，除了調整潤餅的食材，長輩在進食時，家屬也應調整食物的大小與軟硬度， 若長輩牙口狀況不佳，可將食材切得更細碎，甚至製成泥狀，以降低吞嚥的難度。進食時務必保持坐姿端正，避免仰頭進食，以減少嗆咳的風險。鼓勵長輩小口進食，充分咀嚼後再吞嚥，避免一次食用過多或過快而導致誤嚥。