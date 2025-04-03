　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

清明節一向是養生保健的重要節氣，今年適逢閏六月，又顯得格外重要。（圖／黃鵬杰攝）

▲清明節一向是養生保健的重要節氣，今年適逢閏六月，又顯得格外重要。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

清明是一年中的第五個節氣，蘊含「天清地明」之意，除了具有緬懷先人、掃墓祭祖的含義，也是一年之中養生保健的重要時期。「尤其今年格外重要！」鄒瑋倫中醫師告訴CTWANT，農曆蛇年適逢「閏六月」，所以夏天特別長，如果清明節時吃錯食物，例如冰品、油膩食物、隔夜菜，恐會讓百病齊發，建議飲食要滋陰養肝為主，烹調食物以清淡為宜，補益脾胃之氣。

為配合陽曆的時間，農曆每3年就會有一個閏月，今年輪到閏六月，也就是會有2個農曆六月。「俗語說『清明不養生，盛夏看醫生』，今年因為有閏六月，所以夏天特別長，不養生的話，後果會更嚴重！」鄒瑋倫中醫師說。

[廣告]請繼續往下閱讀...

清明時，人體陽氣逐漸上升，鄒瑋倫說，此時人體的新陳代謝也變得旺盛，根據中醫理論，春應「肝而養生」，飲食要滋陰養肝、不傷陽氣，所以烹調食物應以清淡為宜，補益脾胃之氣，而且少吃寒涼食物。

「所以清明節前後，要盡量少吃冰品、油膩食物，以免傷了陽氣，另外，還要注意因為清明節有連續假期，有些人會幾天不在家，建議最好不要吃冷藏的隔夜菜，否則也容易生病。」鄒瑋倫解釋，春天由於氣溫忽冷忽熱，容易讓人體的內分泌系統紊亂，所以很容易導致胃食道逆流、脹氣等，吃隔夜菜恐會增加風險。

清明時節氣候多變，有時悶熱會讓人想大啖冰品，醫師建議別碰以免傷了陽氣。（圖／報系資料照）

▲清明時節氣候多變，有時悶熱會讓人想大啖冰品，醫師建議別碰以免傷了陽氣。

那要吃什麼才養生？鄒瑋倫說，俗話說「春芽夏瓜」，所以豆芽菜是不錯的選擇，也可多吃菠菜、芥藍、蘆筍。另外，春天是許多豆類食物的盛產季節，可多吃「蛋白質豆」如黑豆、黃豆；或是「蔬菜豆」如四季豆、荷蘭豆，不僅能補充蛋白質、纖維質，也含有豐富維生素C，降低皮膚過敏的機率。

京都堂中醫林易萱中醫師表示，清明節前後雨量增加，容易使人體內的溼氣更加重，可以多吃生薑、薏仁、紅豆、山藥等食物，有促進體內循環、代謝水分、健脾利水的效果，也要保持適量的運動，微微出汗有助於肝氣疏泄、促進氣血運行，可以將體內的濕氣排出，在清明節養好身體，為接下來一整年健康打下基礎。

延伸閱讀
閏六月養生2／患者如海浪般一波波湧來！　「一氣化三清」靠呼吸就能調養身體
亞洲發燒星／朴恩斌瘋魔演技獲好評　《狂醫魔徒》或成Disney+ 救世主
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因
夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺
拳王3回合全領先卻「戰死擂台」　打到一半突後躺掛繩子身亡
川普對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這國課最多50％
清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」
快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺本人

國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

氣象專家：冷，沒有假期！　今明日夜溫差大

清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」

花蓮發生規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403地震」

好市多「電子掃卡」要補拍照！　會員傻眼怨：我去消費不是上班

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣東部地區02:01發生地震　台北輕微搖晃

基隆買4隻「黑武士」竟懷孕　南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺本人

國道今最塞「防10地雷路段」　國5南下恐連堵12小時

氣象專家：冷，沒有假期！　今明日夜溫差大

清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」

花蓮發生規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403地震」

好市多「電子掃卡」要補拍照！　會員傻眼怨：我去消費不是上班

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／台灣東部地區02:01發生地震　台北輕微搖晃

基隆買4隻「黑武士」竟懷孕　南大命名物種西沙深水虱！台灣新發現

川普祭出全球對等關稅　最新民調出爐

馬斯克DOGE任務結束！　美媒：川普告訴幕僚「他5月離開政府」

川普「對等關稅」俄羅斯不在名單內！　白宮曝原因

設局搶老闆758萬元反遭黑吃黑　他「報警」再加一罪

手機大廠狂出摺疊型機種搶市場　研調機構看衰「2025會負成長」

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

大嘴巴「守不住秘密」星座Top 3 ！第一名兩邊都討好　最愛交換八卦

快訊／川普關稅戰太激進　美股盤後「道瓊期」暴跌逾1100點

夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺本人

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

生活熱門新聞

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

花蓮規模4.9地震　深夜一堆人驚醒「又是0403」

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」

18張照片看神豬變成「一幅畫」

外國妹讚台灣水果　下秒被1果實打敗

群組內宣傳罷免　他被踢：台灣沒救了

好市多「電子掃卡」要補拍照　會員怨麻煩

新發現！南大命名新物種：西沙深水虱

12星座4月運勢排行出爐！第1名工作有發揮

更多熱門

相關新聞

雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白

雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白

懷了雙胞胎本是一件令人開心的事，大陸35歲女子楊曉麗（化名）的寶寶卻在出生那一刻，讓醫護人員的心提了起來。小寶皮膚蒼白，呻吟、發紺、氣促；大寶皮膚潮紅，也出現氣促症狀，醫護人員意識到很可能是「雙胎輸血綜合症」，趕緊為2個寶寶實施急救，隨後轉入新生兒科接受後續搶救治療。

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

12星座4月運勢排行出爐！第1名工作有發揮

12星座4月運勢排行出爐！第1名工作有發揮

噁！ 她在鎮瀾宮外買兔子布丁　驚見底下「一堆毛」

噁！ 她在鎮瀾宮外買兔子布丁　驚見底下「一堆毛」

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

關鍵字：

周刊王清明

讀者迴響

熱門新聞

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

北市2警涉包庇賭博電玩收押　警局處分曝

柯文哲今提抗告　陳智菡曝律師新證據

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

2度靠近漁港！遠航董事長張綱維被收押

金賽綸未成年喊「哥哥不努力就分手」

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／02:01花蓮秀林規模4.9地震

她體重狂掉竟是體內藏2條「20公分大蛔蟲」

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面