今年清明超特別！　3地雷食物吃錯恐百病齊發

▲清明節一向是養生保健的重要節氣，今年適逢閏六月，又顯得格外重要。（圖／CTWANT提供，下同）

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清明是一年中的第五個節氣，蘊含「天清地明」之意，除了具有緬懷先人、掃墓祭祖的含義，也是一年之中養生保健的重要時期。「尤其今年格外重要！」鄒瑋倫中醫師告訴CTWANT，農曆蛇年適逢「閏六月」，所以夏天特別長，如果清明節時吃錯食物，例如冰品、油膩食物、隔夜菜，恐會讓百病齊發，建議飲食要滋陰養肝為主，烹調食物以清淡為宜，補益脾胃之氣。

為配合陽曆的時間，農曆每3年就會有一個閏月，今年輪到閏六月，也就是會有2個農曆六月。「俗語說『清明不養生，盛夏看醫生』，今年因為有閏六月，所以夏天特別長，不養生的話，後果會更嚴重！」鄒瑋倫中醫師說。

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清明時，人體陽氣逐漸上升，鄒瑋倫說，此時人體的新陳代謝也變得旺盛，根據中醫理論，春應「肝而養生」，飲食要滋陰養肝、不傷陽氣，所以烹調食物應以清淡為宜，補益脾胃之氣，而且少吃寒涼食物。

「所以清明節前後，要盡量少吃冰品、油膩食物，以免傷了陽氣，另外，還要注意因為清明節有連續假期，有些人會幾天不在家，建議最好不要吃冷藏的隔夜菜，否則也容易生病。」鄒瑋倫解釋，春天由於氣溫忽冷忽熱，容易讓人體的內分泌系統紊亂，所以很容易導致胃食道逆流、脹氣等，吃隔夜菜恐會增加風險。

▲清明時節氣候多變，有時悶熱會讓人想大啖冰品，醫師建議別碰以免傷了陽氣。

那要吃什麼才養生？鄒瑋倫說，俗話說「春芽夏瓜」，所以豆芽菜是不錯的選擇，也可多吃菠菜、芥藍、蘆筍。另外，春天是許多豆類食物的盛產季節，可多吃「蛋白質豆」如黑豆、黃豆；或是「蔬菜豆」如四季豆、荷蘭豆，不僅能補充蛋白質、纖維質，也含有豐富維生素C，降低皮膚過敏的機率。

京都堂中醫林易萱中醫師表示，清明節前後雨量增加，容易使人體內的溼氣更加重，可以多吃生薑、薏仁、紅豆、山藥等食物，有促進體內循環、代謝水分、健脾利水的效果，也要保持適量的運動，微微出汗有助於肝氣疏泄、促進氣血運行，可以將體內的濕氣排出，在清明節養好身體，為接下來一整年健康打下基礎。

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