清明連假桃警取締噪音車　第3次違規騎士「萬元噴飛」

▲鄭姓騎士第3次噪音違規且使用未認證非原廠排氣管，遭罰萬餘元。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

鄭姓男子騎普通重型機車遭桃園市政府環、警、監聯合稽查，其噪音值超標，由於鄭男駕駛機車已是第3次違反，依據噪音管制法第8條從重裁處9000元；另員警以M-POLICE警用電腦查詢，該機車『使用非原廠排氣管未依規定認證、登記』，加上本次裁處900元至1,800元罰鍰，兩項違規加總噴飛1萬元，荷包大失血。

本次清明連假達4天，為防制危駕及噪音車擾民情形，桃園市政府環保局與桃園分局聯合執行噪音車稽查勤務，結合取締酒駕執行，於轄區內高發交通事故路口實施封鎖式路檢，並規劃多組機動盤查組在外攔查車輛，武陵所員警在桃園區慈文路風禾公園攔查一部普通重型機車，檢測噪音標準為90分貝，測得95分貝，超標5分貝，但是鄭姓男駕駛已是第3次違反，依據噪音管制法第8條從重裁處9000元；另員警以M-POLICE警用電腦查詢，該機車『使用非原廠排氣管未依規定認證、登記』，依道路交通管理處罰條例第16條1項1款，將再裁處900元至1,800元罰鍰，兩項違規加總噴飛1萬元，荷包大失血。

▲逃逸越南移工酒騎，自摔後遭警查獲。（圖／桃園警分局提供）

另外大樹所員警於轄區內機動攔檢噪音車及酒駕勤務時，在陽明公園附近發現一名男子騎乘機車未開大燈，經攔查不停車受檢，員警開立警示燈尾隨該車後方，趨近攔查時該男子突然自摔棄車逃逸，員警邊追邊喊支援，盤查後為越南籍逃逸移工，且身上散發濃厚酒味，經酒測也超標，員警開單告發，當場拔牌扣2年。

桃園分局交通組組長林健祥表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅，高分貝的引擎和過大的排氣管聲音不僅會導致噪音污染，也會分散駕駛人的注意力，提高交通事故的風險。目前執行「靜桃計畫」相關陳情減少達31.3%，顯示市府治理的「決心與速度」，更表示跨局處「靜桃大聯盟」攜手合作達到相當的成效。